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Xbox Game Pass : Microsoft préparerait un abonnement à la carte avec cloud, multijoueurs et jeux en option

2 min.
26 Oct. 2026 • 14:10
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Microsoft envisagerait une nouvelle transformation majeure du Xbox Game Pass. Plutôt que d’imposer des formules regroupant plusieurs services, le groupe travaillerait sur un système permettant aux joueurs de sélectionner certaines fonctionnalités séparément. Une évolution qui pourrait rendre l’abonnement moins cher pour ceux qui n’utilisent qu’une partie de ses avantages.

Un Game Pass à construire selon ses besoins

Si l’on en croit Fortune, Microsoft prépare une structure conservant plusieurs niveaux d’abonnement, mais complétée par des options à la carte. Les joueurs pourraient notamment choisir de payer séparément pour l’accès aux jeux console, le Xbox Cloud Gaming ou encore le multijoueur en ligne.

Xbox Game Pass Logo

Cette approche avait déjà été évoquée au printemps. Elle prend aujourd’hui davantage de sens après les nombreuses modifications apportées au service. Microsoft a notamment ramené le Game Pass Ultimate à 20,99 euros par mois en France après la forte hausse de 2025, laquelle avait provoqué le départ de plusieurs millions d’abonnés.

Microsoft expérimente déjà la facturation séparée

Le cloud gaming donne un premier aperçu de cette stratégie. Xbox teste désormais des forfaits de streaming vendus à l’heure aux joueurs ne disposant pas du Game Pass. À partir de novembre, les abonnés disposeront également d’un nombre limité d’heures de cloud selon leur formule, avec la possibilité d’en acheter davantage.

Une offre modulaire permettrait ainsi à un joueur uniquement intéressé par le catalogue console d’éviter de financer le cloud ou certains abonnements intégrés. À l’inverse, les utilisateurs souhaitant cumuler tous les services pourraient reconstruire une formule proche de l’actuel Ultimate.

Microsoft n’a toutefois encore annoncé ni les tarifs, ni la date de lancement, ni la composition définitive de cette nouvelle offre. La réussite du projet dépendra sans doute d’un élément essentiel : que cette flexibilité de l’offre d’abonnement se traduise réellement par une prix maitrisé pour le joueur final, et non par une multiplication des options payantes.

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2 commentaires pour cet article :

  • Kyles94
    26 Oct. 2026 • 15:11
    Avec un coût global pour le toout plus chère encore que actuellement 😁😁🤣🤣. Comment faire passer la pillule d’une nouvelle hausse des prix non justifié.
  • sbpir92i
    26 Oct. 2026 • 16:53
    Pas convaincu Même payant et en hausse C’est bridé maintenant le Cloud J’aimerais juste le Cloud à petit prix et sans limite de temps (pas de Xbox ) joue direct sur la tv via app .. avant je le faisais via le navigateur ..Sa donne pas envie de reprendre abonnement

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