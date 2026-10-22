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Xbox Cloud Gaming : les prix pour jouer à l’heure dévoilés

3 min.
22 Oct. 2026 • 11:02
2

Microsoft a levé le voile sur les prix du Xbox Cloud Gaming à la carte, avec les forfaits à l’heure ne nécessitant pas un abonnement Game Pass. Cela se met en place après un changement de politique annoncé le mois dernier.

Xbox Logo

Les prix du Xbox Cloud Gaming à la carte sans abonnement Game Pass

Dès aujourd’hui, les joueurs membres du programme Xbox Insiders qui n’ont pas l’abonnement Game Pass peuvent profiter du Xbox Cloud Gaming afin de jouer n’importe où sur différents appareils, tant qu’ils ont une connexion Internet. Les prix sont les suivants :

  • 10 heures de jeux : 3,99 dollars
  • 25 heures de jeux : 7,99 dollars
  • 50 heures de jeux : 11,99 dollars

Il n’y a pas encore l’information pour les prix en euros, cela viendra plus tard. Cela reste un test pour le moment, d’où le fait que ce soit seulement disponible pour les membres Xbox Insiders.

Toutes ces heures de cloud gaming donneront accès à un service sans publicité, à des temps d’attente réduits et à un streaming de meilleure qualité. Un autre élément à prendre en compte est que les heures achetées n’ont pas de date d’expiration. Par exemple, vous pouvez acheter une session de 10 heures, jouer deux heures, puis revenir deux mois plus tard et vous aurez toujours les 8 heures restants disponibles. Il ne s’agit pas d’un quota mensuel ici.

C’est aussi l’occasion de rappeler que Xbox teste en ce moment une formule gratuite avec publicités. Celle-ci se limite à une heure de jeu par session.

Qu’en est-il des joueurs avec le Xbox Game Pass ?

Le mois dernier, Xbox a annoncé que les joueurs avec l’abonnement Game Pass vont avoir des limites mensuelles au niveau du Xbox Cloud Gaming. Dès novembre, les limites seront les suivantes :

  • Game Pass Ultimate (20,99 €/mois) : 15 heures
  • Game Pass Premium (12,99 €/mois) : 10 heures
  • Game Pass Essential (8,99 €/mois) : 5 heures

Au départ, le Xbox Cloud Gaming était uniquement accessible avec l’abonnement Game Pass Ultimate. Puis l’an dernier, Microsoft a décidé de le proposer sur les offres Game Pass Premium et Essential. Mais dans aucun cas, il n’y avait des limites. Cela va changer dès le mois prochain.

À l’instar des joueurs sans Game Pass, ceux avec l’abonnement pourront payer un supplément pour jouer au-delà des limites mensuelles qui leur sont imposées.

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2 commentaires pour cet article :

  • Frileux
    22 Oct. 2026 • 11:31
    De pire en pire
  • Totor02100
    22 Oct. 2026 • 12:35
    A la base pas fan du jeux sur le cloud Cependant étant passé sous Linux Ben c’est cloud ou rien (pas d’appli native gamepass sous Linux) Donc cloud obligatoire Donc la leur forfais même 50h00 c’est pas assez Qu’il fasse un client sous Linux avec une offre sans cloud et la dans mon cas pas de problème Sachant que de plus en plus bascule sous Linux Je trouve qu’il se tirent une balle dans le pied

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