Xbox Cloud Gaming : les prix pour jouer à l’heure dévoilés

Microsoft a levé le voile sur les prix du Xbox Cloud Gaming à la carte, avec les forfaits à l’heure ne nécessitant pas un abonnement Game Pass. Cela se met en place après un changement de politique annoncé le mois dernier.
Dès aujourd’hui, les joueurs membres du programme Xbox Insiders qui n’ont pas l’abonnement Game Pass peuvent profiter du Xbox Cloud Gaming afin de jouer n’importe où sur différents appareils, tant qu’ils ont une connexion Internet. Les prix sont les suivants :
Il n’y a pas encore l’information pour les prix en euros, cela viendra plus tard. Cela reste un test pour le moment, d’où le fait que ce soit seulement disponible pour les membres Xbox Insiders.
Toutes ces heures de cloud gaming donneront accès à un service sans publicité, à des temps d’attente réduits et à un streaming de meilleure qualité. Un autre élément à prendre en compte est que les heures achetées n’ont pas de date d’expiration. Par exemple, vous pouvez acheter une session de 10 heures, jouer deux heures, puis revenir deux mois plus tard et vous aurez toujours les 8 heures restants disponibles. Il ne s’agit pas d’un quota mensuel ici.
C’est aussi l’occasion de rappeler que Xbox teste en ce moment une formule gratuite avec publicités. Celle-ci se limite à une heure de jeu par session.
Le mois dernier, Xbox a annoncé que les joueurs avec l’abonnement Game Pass vont avoir des limites mensuelles au niveau du Xbox Cloud Gaming. Dès novembre, les limites seront les suivantes :
Au départ, le Xbox Cloud Gaming était uniquement accessible avec l’abonnement Game Pass Ultimate. Puis l’an dernier, Microsoft a décidé de le proposer sur les offres Game Pass Premium et Essential. Mais dans aucun cas, il n’y avait des limites. Cela va changer dès le mois prochain.
À l’instar des joueurs sans Game Pass, ceux avec l’abonnement pourront payer un supplément pour jouer au-delà des limites mensuelles qui leur sont imposées.
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22 Oct. 2026 • 15:08
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