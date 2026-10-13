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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 13 octobre
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 13 octobre

7 min.
13 Oct. 2026 • 21:15
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
  • Pack Découverte Kit de Démarrage – Pont, Télécommande, 2 Barres Lumineuses Philips Hue Play & 2 Ampoules Ambiance Blanc & Couleur à 119,99€ au lieu de 199,99€ sur @Darty
  • Chargeur secteur Samsung USB-C 45 W – Super Fast Charging 2.0 à 16,99€ au lieu de 23,34€ sur @Amazon
  • Robot Aspirateur Laveur Roborock Q10 S5 – LiDAR, 10 000PA (Vendeur Roborock) à 98,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
  • Smartphone 6,83″ Xiaomi 15T – RAM 12 Go, 256 Go, Version Globale à 389€ sur @JoyBuy
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13
  • Câble Chargeur Nylon Tressé Aioneus – 100W, USB C vers USB C , 2m PD 5A à 3,44€ au lieu de 6,99€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Enceinte sans fil Marshall Acton III – Bluetooth, Entrée Jack, 60W à 199,99€ au lieu de 269,99€ sur @Fnac
  • Peluche Pokémon Noctali – 30 cm à 12,50€ au lieu de 16,99€ sur @Amazon
  • Mini PC Chuwi AuBox Barebone – Ryzen 7 8745HS, IGP 780M, eGPU sur USB4 ou Oculink, sans RAM, ni SSD, Wi-Fi 6 & BT 5.3, Boitier en Alu à 221,12€ sur @AliExpress avec le code WOFR29
  • PC fixe gamer Captain 28 – Ryzen 7 5700X, RTX 5060 Ti, RAM DDR4 16 Go, SSD NVMe 2 To, Alim 750W 80+ Gold, Watercooling 360mm à 1259,99€ sur @Grosbill
  • [Adhérents] Pack appareil photo hybride Panasonic Lumix S5 II + 2 objectifs : 20-60 mm f/3.5-5.6 et 50 mm f/1.8 | (via ODR 300€) à 1399€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • Monster Hunter Wilds sur PS5 à 15,20€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Friteuse sans huile Air Fryer modulaire Ninja CRISPi FN101EUSG – 1700W, Récipients 3,8 et 1,4L (Retrait magasin uniquement) à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Carrefour
  • TV 65″ Sony 65 Bravia 6 – 2026, OLED , 164cm, 4K à 1499€ sur @Boulanger
  • 4 Interrupteurs Connecté Matter MSS815 Meross – Commande d’Éclairage, Suivi Conso d’Énergie, Compatible Apple/Alexa/Google à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
  • Chargeur voiture électrique TDC ENERGY SNK03 – Type 2, 16 A 3,7 kW avec câble de charge de 5m, Wifi & Bluetooth à 59,99€ sur @JoyBuy
  • Lords Of The Fallen sur PS5 à 15,12€ au lieu de 20,15€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

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