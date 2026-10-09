TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 octobre
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 octobre

9 min.
9 Oct. 2026 • 17:57
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Smartphone 6.59″ Oppo find x9 – 12 Go Ram, 512 Go à 659,34€ sur @E.Leclerc
  • Lego Pokémon 72168 Rayquaza à 99,99€ au lieu de 127,55€ sur @Carrefour
  • [Précommande] Castlevania Belmont’s Curse Midnight Edition sur PS5 à 28€ sur @Amazon
  • [Précommande] Final Fantasy Resonance sur Nintendo Switch 1 ou Switch 2 ou PS5 à 46,99€ sur @Amazon
  • TV 77″ LG OLED C6 (Via ODR de 300€ + remise au panier – 1826.43€ Pour Les Nouveaux Clients) à 1950,62€ au lieu de 2499€ sur @LG
  • Mini PC Origimagic C5 – Ryzen 5 3500U, Vega 8, 8 Go de RAM DDR4, SSD Nvme de 256 Go, WiFi 5 & BT 5.0, Windows 11 Pro à 189€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Plafonnier connecté Philips Hue Devote Slim – S 291 mm, White and Color Ambiance, blanc à 63,19€ au lieu de 84,26€ sur @Amazon
  • Écran PC 27″ LG Ultragear 27GX704A-B – OLED, QHD, 240HZ, 0.03ms à 315,25€ au lieu de 399€ sur @LG avec le code AFI10JULYMAREDUCTION

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Xiaomi MIX Flip – 12+512 Go, Version mondiale à 438,95€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Xiaomi POCO Pad X1 – 3.2K 144Hz, Snapdragon 7+ Gen 3, RAM 8 Go, 512 Go, WiFi 6E, 8850mAh / 45W, Bleu à 233,03€ sur @AliExpress avec le code FRFW30
  • HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
  • Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

  • [Précommande] Final Fantasy VII Revelation + Carte Promotionnelle Exclusive Magic : The Gathering sur PS5 à 60,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + Casque JBL Quantum 100P à 69,99€ sur @JoyBuy (via coupon)
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 + 10€ en bon d’achat (rayons Maison & Loisirs) à 54,49€ sur @Carrefour
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)

➡️ Écrans PC :

  • Ecran PC 27″ Samsung Odyssey G5 LS27FG500SUXEN – QHD, 180Hz, Dalle OLED, 0,03ms, Ajustable en Hauteur (Via Retrait Magasin) à 278,99€ sur @Boulanger
  • Ecran Pc 32″ Samsung Odyssey G5 S32FG506EU – G50F Series – QHD, Fast IPS 180 Hz (Vendeur Boulanger) à 164,95€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo

Orange lance Fast Pass 5G+ pour un débit prioritaire temporaire

9 Oct. 2026 • 20:04
0 Mobiles / Tablettes

Orange commercialise désormais Fast Pass 5G+, une option payante qui donne accès à une bande passante dédiée lorsque le...

Amazon Centre Distribution Beauvais

Amazon inaugure son 10e centre de distribution en France

9 Oct. 2026 • 19:36
0 Business

Amazon a inauguré le 9 octobre son nouveau centre de distribution à Beauvais dans l’Oise. Il s’agit du 10e en France. Le site...

Mars nuage Arsia Mons

Mars : son étrange nuage de 1 800 km pourrait se former grâce à un phénomène jugé impossible

9 Oct. 2026 • 18:38
0 Science

L’un des phénomènes atmosphériques les plus mystérieux de Mars commence à livrer ses secrets. Chaque printemps et...

Portrait reflété dans plusieurs surfaces de verre devant un microphone, métaphore de l’identité numérique.

Deepfakes : le Danemark dépose un projet de loi pour protéger le visage et la voix

9 Oct. 2026 • 18:19
0 Logiciels

Le Danemark veut donner aux personnes un moyen juridique supplémentaire de s’opposer à leurs doubles numériques. La ministre de...

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 sur Switch 2 ? La présidente de Nintendo America répond

9 Oct. 2026 • 17:52
1 Jeux vidéo

Rockstar Games a déjà annoncé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple mise sur Huxe, la startup d’IA audio fondée par d’anciens créateurs de NotebookLM

Apple mise sur Huxe, la startup d’IA audio fondée par d’anciens créateurs de NotebookLM

9 Oct. 2026 • 12:30

image de l'article Matchbox The Movie : John Cena déboule sur Apple TV dans un blockbuster inspiré des jouets Mattel

Matchbox The Movie : John Cena déboule sur Apple TV dans un blockbuster inspiré des jouets Mattel

9 Oct. 2026 • 11:00

image de l'article P7 DarkSword : une variante du malware cible les iPhone pas à jour

P7 DarkSword : une variante du malware cible les iPhone pas à jour

9 Oct. 2026 • 10:51

image de l'article Apple pousse les utilisateurs encore sous iOS 26 à installer iOS 27

Apple pousse les utilisateurs encore sous iOS 26 à installer iOS 27

9 Oct. 2026 • 9:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site