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ARC Raiders et The Finals vont être adaptés en films et en séries

3 min.
6 Oct. 2026 • 10:50
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Hollywood continue de puiser dans le jeu vidéo. ARC Raiders et The Finals, les deux principales licences d’Embark Studios, vont être adaptées pour le cinéma et la télévision dans le cadre d’un accord conclu avec Chernin Entertainment, la branche audiovisuelle de The North Road Company.

Chernin Entertainment prend les commandes des adaptations

Chernin Entertainment agira comme producteur principal des futurs projets, tandis qu’Embark Studios et sa maison mère Nexon resteront impliqués dans leur développement. Aucun réalisateur, scénariste, casting ou calendrier de sortie n’a encore été communiqué.

Arc Raiders

Patrick Söderlund, fondateur et patron d’Embark Studios, présente cet accord comme « la prochaine grande étape » permettant de transformer les deux jeux en expériences transmédia plus vastes. David Ready, président de Chernin Entertainment, estime de son côté que ces univers constituent des « propriétés intellectuelles mondiales ambitieuses » capables de devenir d’importantes franchises au cinéma et à la télévision.

Deux univers très différents à adapter

ARC Raiders repose sur un monde post-apocalyptique où les survivants affrontent des machines ARC tout en se disputant des ressources. Le jeu a désormais dépassé les 16 millions d’exemplaires vendus. The Finals, FPS free-to-play présenté comme un jeu télévisé spectaculaire, revendique pour sa part plus de 30 millions de joueurs inscrits.

The Finals

Ces univers offrent aux scénaristes une marge importante, les deux licences reposant davantage sur leur concept, leur direction artistique et leur construction du monde que sur une narration linéaire proprement dite.

Les adaptations de jeux vidéo continuent de se multiplier

Ces nouveaux projets d’adaptation rejoignent une vague particulièrement dense comprenant notamment le film Helldivers, l’adaptation d’Elden Ring,  Call of Duty au cinéma, ou bien encore la série animée RuneScape.

Pour Embark, l’enjeu sera désormais de conserver l’identité très marquée de ces deux jeux tout en élaborant des arcs narratifs capables d’exister indépendamment du jeu d’origine (où tout était lié au multi-joueurs).

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