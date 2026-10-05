RuneScape va devenir une série animée, en partenariat avec le YouTubeur MoistCr1TiKaL

Après 25 ans d’existence, RuneScape va quitter les écrans de jeu pour tenter l’aventure de l’animation. Jagex a profité du RuneFest 2026 pour annoncer le développement d’une série adaptée de son célèbre MMORPG, en partenariat avec le créateur Charlie « MoistCr1TiKaL » White et le studio Lyrical Animation.

Le monde de Gielinor bientôt adapté à l’écran

Le projet doit transposer l’univers médiéval-fantastique de Gielinor, ses personnages et ses nombreuses histoires dans un format animé. Pour Jagex, cette adaptation participe à une stratégie plus large visant à faire de RuneScape une franchise dépassant largement le cadre du MMO.

« Depuis 25 ans, nos joueurs contribuent à façonner le monde extraordinaire de RuneScape, ses personnages et ses histoires », souligne Jon Bellamy, patron de Jagex. Le dirigeant du studio estime qu’il existe un « énorme potentiel » pour faire découvrir cet univers aux joueurs historiques comme à un nouveau public.

MoistCr1TiKaL et Lyrical Animation aux commandes

Charlie White, lui-même joueur de longue date de RuneScape, participera à la production avec sa société Meatier Productions. Lyrical Animation développe parallèlement plusieurs adaptations issues du jeu vidéo, notamment Death Stranding: Mosquito et un film d’animation Bloodborne.

La franchise RuneScape revendique aujourd’hui plus de 300 millions de comptes créés et plus de 3 milliards de dollars de revenus cumulés. Son univers s’est aussi diversifié avec Old School RuneScape, également adapté sur mobile, et plus récemment RuneScape: Dragonwilds.

Encore beaucoup d’inconnues autour de la série

Le développement n’en est qu’à ses débuts. Jagex n’a encore dévoilé aucun élément de scénario, et l’on a encore aucune information concernant le casting vocal, la plateforme de diffusion, ou la fenêtre de sortie. Le studio promet toutefois de communiquer de nouvelles informations en 2027.