LEGO Dragon Ball : Shenron et Goku arrivent dans un set de 1 764 pièces

Dragon Ball entre officiellement dans le catalogue LEGO avec un premier modèle consacré à Shenron et Goku enfant. Le set LEGO Icons 11390 comptera 1 764 pièces, coûtera 139,99 euros en France et sera commercialisé le 4 novembre 2026, avec un accès anticipé réservé aux membres LEGO Insiders dès le 1er novembre.

Shenron s’élève au-dessus des sept Dragon Balls

Le modèle terminé représente le dragon éternel enroulé sur lui-même, au-dessus des sept boules de cristal. LEGO annonce une hauteur de 32 cm, pour 24 cm de long et 26 cm de large. La tête et les griffes de Shenron sont réglables, ce qui permet de modifier légèrement sa posture une fois la construction achevée.

Le modèle vise clairement l’exposition, pas le jeu.

Goku est présent sous la forme d’une minifigurine dans sa version enfant. Il chevauche son nuage magique, peut être détaché du décor puis replacé à différents endroits. Le constructeur réserve en revanche l’essentiel des briques à la silhouette de Shenron, sans bâtiment ni mécanisme de jeu annoncé.

Cette orientation explique aussi le choix de la gamme Icons. Le dragon concentre l’essentiel des briques, avec des écailles superposées et une silhouette courbe assez éloignée des constructions très anguleuses habituellement associées aux licences LEGO. Les instructions seront également accessibles en 3D dans l’application LEGO Builder.

Le prix français est désormais affiché sur la fiche produit officielle. À 139,99 euros, le set reste sous le tarif de plusieurs modèles de collection récents malgré son nombre de pièces. À titre de comparaison éditoriale, KultureGeek avait récemment présenté la première PlayStation en 1 911 briques, un autre modèle misant davantage sur l’objet à exposer que sur le jeu.

Une première étape avant d’autres sets en 2027

L’annonce dépasse ce seul dragon. Le groupe LEGO et Toei Animation parlent d’un partenariat pluriannuel et promettent d’autres produits Dragon Ball à partir de 2027. Aucun personnage, véhicule ou lieu n’a encore été confirmé pour la suite.

LEGO ne précise pas davantage si cette future gamme restera dans la famille Icons ou s’ouvrira à des boîtes plus petites. Aucune série de minifigurines séparée n’est annoncée non plus. Pour l’instant, Shenron & Goku demeure donc le seul produit officiellement détaillé.

Le choix de Shenron tient néanmoins du manifeste : le personnage traverse les différentes époques de la franchise et permet de réunir d’emblée les sept Dragon Balls. Goku apparaît dans sa jeunesse, ce qui renvoie visuellement aux origines de l’œuvre d’Akira Toriyama plutôt qu’aux transformations devenues emblématiques dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super.

Cette première construction arrive alors que LEGO multiplie les licences issues de la culture populaire japonaise. La marque dispose déjà de gammes dédiées à Super Mario, Sonic, Animal Crossing et One Piece. Dragon Ball se distingue par une cible explicitement adulte et par une adaptation qui privilégie une sculpture articulée à un décor narratif.

La commercialisation sera mondiale, mais le calendrier français est déjà précis : ouverture aux membres Insiders le 1er novembre 2026, puis vente générale le 4 novembre. La boîte est annoncée comme une exclusivité LEGO au lancement. La page française ne mentionne ni précommande classique ni cadeau associé à l’achat.