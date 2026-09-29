QALO SL-1 : un bracelet santé sans écran et sans abonnement pour compléter la bague connectée

QALO étend son écosystème de wearables avec le SL-1 Smart Band, un bracelet connecté dépourvu d’écran conçu pour suivre l’activité et la santé en continu. L’entreprise, jusqu’ici surtout connue pour ses bagues en silicone et sa bague connectée, se positionne ainsi directement face aux bracelets minimalistes popularisés par des sociétés comme Whoop.

Sommeil, fréquence cardiaque, SpO2 et stress au programme

Le SL-1 surveille les principaux indicateurs attendus sur un tracker moderne : mouvements, sommeil, fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, oxygénation sanguine, température cutanée et niveau de stress. L’accessoire connecté propose également un suivi du cycle menstruel.

L’ensemble de ces données est synthétisé dans un Q-Score compris entre 1 et 100, score destiné à donner une vision rapide de l’état de forme quotidien. Une approche proche du score de préparation utilisé depuis plusieurs années par les bagues connectées Oura.

Une bague et un bracelet capables de travailler ensemble

La principale originalité de QALO réside dans son approche multi-appareils. Le SL-1 et la bague connectée de la marque alimentent le même profil dans la même application. L’utilisateur peut donc porter le bracelet pendant une séance de sport ou au travail, puis passer à la bague sans interrompre son historique de données.

Cette stratégie distingue QALO d’autres acteurs du secteur, alors que Samsung semble pour sa part temporiser sur la deuxième génération de Galaxy Ring.

199,95 dollars et aucun abonnement obligatoire

QALO mise enfin sur un argument commercial important : aucune formule mensuelle n’est nécessaire pour accéder aux données et analyses. Le SL-1 est commercialisé à 199,95 dollars, avec une seconde sangle offerte lors d’un achat sur le site de la marque. Une distribution chez Walmart est également prévue plus tard cet automne, mais rien concernant un quelconque revendeur européen. Il reste cependant possible de commander directement depuis le site du fabricant.

Avec ce duo bague-bracelet, QALO semble donc vouloir construire un véritable écosystème de santé où l’utilisateur peut choisir le capteur le plus adapté à son activité.