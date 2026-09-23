YouTube : trois versions d’une vidéo et d’autres nouveautés

YouTube va permettre aux créateurs de tester jusqu’à trois versions d’une même vidéo afin d’identifier celle qui retient le mieux l’attention du public. La plateforme profite de sa conférence Made on YouTube pour annoncer aussi de nouveaux outils IA, des séries de Shorts, des flux personnalisés et plusieurs fonctions destinées aux spectateurs.

Trois versions pour une même vidéo YouTube

YouTube Studio va bientôt intégrer un véritable test pour les vidéos. Les YouTubeurs pourront soumettre jusqu’à trois montages différents d’une même vidéo, par exemple avec plusieurs introductions ou rythmes de montage, puis laisser YouTube déterminer lequel fonctionne le mieux auprès de différents segments de spectateurs. La plateforme s’appuie sur plus de 40 millions de tests déjà réalisés sur les titres et les miniatures depuis le lancement de cette fonction en 2024.

YouTube ajoute aussi des outils IA dans YouTube Studio. L’assistant pourra analyser une vidéo encore en brouillon et donner des recommandations sur le rythme, la structure ou la narration. Les créateurs pourront également générer des miniatures adaptées au style de leur chaîne et utiliser des miniatures dynamiques, avec jusqu’à trois propositions présentées à différents segments du public.

La plateforme introduit parallèlement un éditeur conversationnel basé sur Gemini dans Shorts et l’application YouTube Create. Le créateur pourra demander des modifications en langage naturel, comme supprimer des passages, réorganiser des séquences ou synchroniser la musique avec le rythme du montage. YouTube teste aussi une modération des commentaires personnalisée qui apprend les préférences de chaque créateur.

YouTube Shorts en séries et recommandations personnalisées

YouTube lance également Shorts Series qui permet de regrouper les vidéos courtes en saisons et épisodes. Les spectateurs pourront utiliser des miniatures dédiées et la lecture séquentielle pour suivre une histoire sans rechercher manuellement chaque épisode. YouTube indique que les micro-dramas ont dépassé 6,5 milliards de vues au premier semestre 2026, avec un temps de visionnage en hausse de plus de 50 % sur un an.

Côté spectateurs, il sera bientôt possible de créer plusieurs fils personnalisés à partir de simples demandes comme « des documentaires longs pour le soir » ou « de nouveaux créateurs spécialisés bricolage ». Ces flux pourront ensuite se mettre automatiquement à jour avec de nouvelles recommandations. YouTube prépare aussi de nouvelles fonctions « Demander à YouTube » pour rechercher des produits et obtenir des recommandations directement pendant le visionnage.

Enfin, les commentaires pourront bientôt accueillir des GIF sur mobile et être publiés depuis un téléviseur grâce à la commande vocale. YouTube prépare également l’arrivée des publications des créateurs sur les téléviseurs, ainsi que de nouvelles protections contre l’utilisation non autorisée du visage et de la voix des créateurs.