Intelligence artificielle : plus de 20 pays réclament une supervision humaine renforcée

Plus de 20 pays et l’Union européenne appellent à renforcer la supervision humaine des systèmes d’intelligence artificielle les plus avancés. L’Allemagne, le Canada, l’Australie, la Norvège et l’Afrique du Sud figurent parmi les signataires d’une déclaration qui propose aussi d’étudier la création d’une institution internationale dédiée à la sécurité de l’IA.
La déclaration, publiée en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, affirme que l’IA doit rester sous « la direction, la supervision et le contrôle humain ». Les signataires demandent aux gouvernements et aux entreprises de prendre rapidement des mesures pour que le développement de cette technologie respecte le droit international.
Le texte appelle notamment à développer des normes communes et à améliorer la coopération entre les États. Les pays signataires souhaitent également partager les informations concernant les incidents graves liés à la sécurité des systèmes d’IA afin de mieux identifier les risques associés aux modèles les plus avancés.
La déclaration envisage surtout la création d’une institution internationale capable de définir des standards, d’organiser leur vérification et de réunir les États lorsque certains seuils de capacités seraient franchis par les systèmes IA. Le texte ne crée toutefois pas une telle institution : il demande aux gouvernements d’examiner cette possibilité.
Le groupe réunit notamment l’Allemagne, le Canada, l’Australie, les Émirats arabes unis, Singapour, la Norvège, la Finlande, l’Afrique du Sud, le Kenya et le Kazakhstan. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen fait également partie des signataires de la déclaration.
Les États-Unis et la Chine, deux des principaux acteurs mondiaux du développement de l’IA, n’ont pas signé le texte. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud figurent également parmi les pays qui ne l’ont pas rejoint à ce stade. La déclaration reste ouverte à de nouvelles signatures.
Cette initiative intervient alors que les dirigeants se réunissent à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU et que plusieurs gouvernements cherchent à coordonner leurs approches face aux capacités croissantes des modèles d’IA. Le président finlandais Alexander Stubb, dont les services ont publié la déclaration, souhaite que d’autres pays rejoignent le mouvement et participent à l’élaboration de règles communes.
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