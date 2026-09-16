OpenAI rachète Glass Imaging pour la caméra des smartphones

OpenAI a racheté Glass Imaging, une entreprise spécialisée dans les technologies de caméra pour smartphones, dans une transaction valorisée à plus de 300 millions de dollars selon le Wall Street Journal. L’opération apporte à OpenAI une équipe d’anciens ingénieurs d’Apple et une technologie d’imagerie par IA qui pourrait jouer un rôle dans ses futurs appareils grand public.

Fondée en 2019 par Ziv Attar et Tom Bishop Glass Imaging développe GlassAI, une technologie qui utilise des réseaux neuronaux pour traiter les données brutes captées par un capteur photo. Les deux fondateurs ont auparavant travaillé chez Apple et ont participé au développement de la technologie à l’origine du mode Portrait de l’iPhone.

Glass Imaging cherche à compenser les contraintes physiques des appareils compacts grâce au traitement logiciel. GlassAI analyse notamment le comportement propre au capteur et à l’optique utilisés afin de réduire le bruit, corriger certaines imperfections et récupérer davantage de détails à partir des données réellement captées. La société affirme ainsi vouloir améliorer fortement la qualité d’image sans simplement augmenter la taille des capteurs ou multiplier les objectifs.

La technologie de Glass Imaging ne se limite d’ailleurs pas aux smartphones. L’entreprise l’a également développée pour des drones et des appareils portables, tandis que son logiciel équipe déjà certains smartphones Honor pour améliorer le zoom.

Un rachat pour les futurs produits d’OpenAI

Le rachat intervient alors qu’OpenAI développe activement ses premiers produits. L’entreprise a notamment acquis en 2025 la société io Products de Jony Ive (ex-designer d’Apple) pour 6,5 milliards de dollars et travaille depuis sur un appareil grand public dont les détails restent largement confidentiels.

Glass Imaging avait levé environ 30 millions de dollars avant son acquisition, dont 20 millions lors d’un tour de financement mené par Insight Partners en 2025. Cette opération valorisait alors la société autour de 100 millions de dollars, soit nettement moins que la valeur attribuée à l’entreprise lors de son rachat par OpenAI.

Le créateur de ChatGPT n’a pas détaillé l’utilisation qu’il compte faire de la technologie de Glass Imaging. Rien ne permet donc encore d’affirmer qu’elle équipera le futur appareil conçu avec Jony Ive. Le rachat donne toutefois à OpenAI une expertise supplémentaire dans un domaine essentiel aux appareils mobiles, alors que l’entreprise cherche à intégrer davantage l’IA directement dans des produits physiques.