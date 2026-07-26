L’Odyssée : le film fuite sur Internet et Universal retire les copies pirates

Deux copies distinctes de L’Odyssée, le dernier film de Christopher Nolan, ont circulé sur X (ex-Twitter) peu de temps après sa sortie au cinéma. Universal Pictures, qui distribue le film, a déclenché ses procédures de retrait, sans que cela n’empêche le film de dépasser les 600 millions de dollars de recettes mondiales lors de son second week-end d’exploitation.

Des copies pirates de L’Odyssée ont leaké

Une première version du film L’Odyssée a circulé samedi sur X et a cumulé plusieurs millions de vues avant que le compte ayant mis en ligne le long-métrage ne soit suspendu. Ce dimanche, une seconde copie, en moins bonne qualité cette fois, est réapparue sur le réseau social et a rassemblé près de 50 000 vues en deux heures, avant d’être elle aussi retirée. Ces fuites, relayées ensuite sur d’autres réseaux sociaux, montrent la rapidité avec laquelle un contenu piraté peut se propager malgré les mesures de modération.

Universal Pictures a réagi en affirmant :

Nous avons pris connaissance de la mise en ligne non autorisée du film et avons immédiatement déclenché les procédures de retrait. Nous prenons très au sérieux les violations du droit d’auteur et mettrons en œuvre tous les recours appropriés pour protéger notre contenu et nos droits de propriété intellectuelle.

Cette réponse rapide n’a toutefois pas empêché la propagation initiale des deux versions avant leur suppression respective.

Le film est un carton au box-office

Sur le plan commercial, le piratage ne semble pas avoir freiné l’élan du film. L’Odyssée a continué de dominer les classements au box-office mondial lors de son second week-end, franchissant la barre des 600 millions de dollars de recettes cumulées, un résultat qui illustre le décalage entre l’ampleur des fuites en ligne et leur impact réel sur les entrées en salle.

L’Odyssée adapte le poème grec d’Homère et se distingue par son tournage entièrement réalisé au format IMAX, une première pour un long-métrage. Le casting réunit notamment Matt Damon dans le rôle du roi Ulysse, Anne Hathaway dans celui de Pénélope et Tom Holland dans celui de Télémaque.