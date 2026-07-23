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KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 23 juillet
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[#Soldes] Les promos High-Tech du 23 juillet

9 min.
23 Juil. 2026 • 16:51
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

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— 🔥 Nouveautés du jour —

 

  • KTC Écran Portable 15,6″ 1920×1080 FHD IPS, USB-C & Mini HDMI Écran Externe, HDR10 à 59,39€ au lieu de 65,99€ sur @Amazon avec le code H15F9010
  • Aspirateur Robot Laveur Roborock QRevo Plus Black – avec Station, Serpillère extensible à 299€ au lieu de 599,99€ sur @Cdiscount
  • Montre connectée Apple Watch Series 11 – Score de Sommeil, Moniteur d’activité, Suivi de la santé, écran Toujours activé à 379€ au lieu de 479€ sur @Amazon
  • HOT! [Précommande] Star Wars Galactic Racer sur PS5 à 44,99€ sur @Auchan
  • Ecran PC 34″ Acer Nitro XZ342CU V3 – UWQHD (3440×1440), Dalle VA 180 Hz, incurvé 1500R à 200,68€ au lieu de 235€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Réfrigérateur américain Xiaomi Mijia Side-by-Side 621 L – No Frost, 35 dB, Inverter, Ag⁺ Fresh, connecté Xiaomi Home à 799€ au lieu de 849€ sur @Xiaomi
  • TV 98″ TCL 98Q6C – QD-Mini LED TV, 4K HDR Premium 1000nits, Smart TV alimenté par Google à 1599€ au lieu de 1840,90€ sur @Amazon
  • PC Portable Apple MacBook Neo 13″ (2026) – Puce A18 Pro, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, Écran Liquid Retina à 669€ sur @Villatech
  • Souris filaire gaming RGB Spirit Of Gamer Elite M60 Noir à 8,99€ au lieu de 15,99€ sur @Fnac
  • PC Portable 14,2″ Apple MacBook Pro M5 2026 – 32Go, Stockage 1To, CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, Argent à 2375€ sur @Cdiscount
  • Smartphone 6,9″ Apple iPhone 17 Pro Max – RAM 12 Go, 256 Go (Via 170€ sur la Carte de Fidélité) à 1299€ sur @Carrefour
  • Alimentation PC Thermaltake Toughpower GF A3 1050W, Or, Entièrement modulaire, ATX 3.1, PCIe Gen 5.1 à 103,54€ au lieu de 150€ sur @Amazon.es – livrable en France

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

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➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • [Précommande – Clients Red by SFR] Smartphone 6.9″ Samsung Galaxy Z Flip8 256 Go (via 100€ d’ODR sur facture + 200€ de bonus reprise) à 599€ sur @RED by SFR
  • HOT! [Clients Red by SFR] Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 Pro bleu 256 Go (via 100€ d’ODR + 150€ bonus reprise + forfait sans engagement) à 1029€ au lieu de 1279€ sur @RED by SFR
  • HOT! Smartphone 6,8″ Google Pixel 10 Pro XL – 256 Go (via remise panier) à 723,54€ sur @Amazon.co.uk – livrable en France
  • Smartphone 6.73″ Xiaomi 15 Ultra – 16 Go Ram, 512 Go à 841,12€ sur @Fnac
  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 Pro – 128 Go + Google TV Streamer et un socle de support Pixelsnap offerts (Via 150€ de bonus reprise) à 699€ au lieu de 849€ sur @Boulanger
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 306€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil Nyxi Hyperion 3 sur Nintendo Switch 2 à 63,86€ sur @AliExpress avec le code VSFR06

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne M.2 NVMe Netac NV3000 – 1 To à 85,39€ sur @AliExpress avec le code FR6SS11

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique SOYO Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go à 211,06€ sur @AliExpress avec le code FRVS30
  • Mémoire RAM Kingston Fury Beast 32 Go (2×16 Go) DDR5 6000MHz CL 36 Noir à 449,99€ sur @Grosbill
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Machine à café Espresso, Americano, Cold Brew, Mousseur à lait, Moulin 16 réglages, 20 bars, Réservoir 2,2L à 149,99€ au lieu de 333,05€ sur @Amazon
  • Aspirateur Laveur 3-en-1 20000Pa-2026 Redroad H15-Autonomie 50 Mins,Autonettoyage & Auto-Propulsé,Grand réservoir 910ML,Écran LED à 149€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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