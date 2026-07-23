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KultureGeek Promos Mettez vos logiciels à niveau sans vous ruiner : Office 2024 Pro à 16,99 € et Windows 11 Pro à 12,25 €
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Mettez vos logiciels à niveau sans vous ruiner : Office 2024 Pro à 16,99 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

5 min.
23 Juil. 2026 • 11:32
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Si vous repoussez depuis quelque temps la mise à niveau de vos logiciels à cause du prix, la Godeal24 Summer Sale est le bon moment pour passer à l’action. Deux des licences les plus recherchées — Office 2024 Pro et Windows 11 Pro — sont actuellement disponibles à une fraction de leur prix habituel, sous forme d’achat unique, sans frais récurrents.

Godeal24 Ete

Office 2024 Pro — seulement 16,99 € au lieu de 249,99 €

MS Office 2024 Pro est la dernière version de la célèbre suite de productivité de Microsoft. Elle réunit les outils essentiels du quotidien : Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Elle s’adresse aux particuliers comme aux familles qui recherchent des logiciels fiables pour créer des documents, gérer des feuilles de calcul, concevoir des présentations ou prendre des notes.

Cette licence à vie coûte habituellement 249,99 €, mais durant la Godeal24 Summer Sale, elle est proposée à seulement 16,99 €, soit plus de 230 € d’économies. Il s’agit d’un achat unique, installé sur un PC Windows, pour un usage à la maison comme au travail. Pas d’abonnement, pas de renouvellement.

Le timing est également intéressant. Alors que les abonnements Microsoft 365 deviennent plus coûteux, la Summer Sale permet de basculer vers une version à achat unique et d’arrêter de payer chaque année pour les mêmes applications.

 

Windows 11 Pro — seulement 12,25 € au lieu de 199 €

Ne vous arrêtez pas à Office. Vous pouvez aussi moderniser tout votre système avec Windows 11 Pro pour seulement 12,25 €. Vous profitez d’une interface repensée, d’une sécurité renforcée avec le chiffrement BitLocker et d’outils de productivité fluides — idéal pour le télétravail, le jeu ou les tâches du quotidien.

Comme Office, il s’agit d’un achat unique, sans frais récurrents. À ce prix, l’offre risque de ne pas rester disponible longtemps.

 

Jusqu’à -90 % sur les licences Office — Summer Sale à durée limitée

 

Offre Windows exceptionnelle : Windows 11 Pro dopé à l’IA dès 12 € !

 

Les bundles font encore plus économiser : packs Office + Windows (code promo « SGO62 »)

 

Une large sélection d’outils en promotion

>>> Plus d’outils

 

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est une source fiable pour acheter des licences logicielles avec livraison numérique instantanée. Pas de frais d’expédition, pas de frais cachés : uniquement les produits dont vous avez besoin à des prix très compétitifs. L’équipe de service client propose une assistance technique gratuite avant et après l’achat, afin de garantir une expérience fluide du début à la fin. Avec des milliers d’avis et une excellente note de 4,8 étoiles sur Trustpilot, Godeal24 a gagné la confiance d’utilisateurs dans le monde entier. En choisissant Godeal24, vous n’achetez pas seulement une clé logicielle : vous réalisez un investissement malin, soutenu par un service solide et une valeur durable.

 

[Sponso]

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