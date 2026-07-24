Lefant M210 Omni : un robot aspirateur laveur compact avec rouleau autonettoyant et aspiration de 20 000 Pa

Spécialisée dans les robots aspirateurs accessibles, la marque Lefant étoffe son catalogue avec le M210 Omni. Ce nouveau modèle mise sur un format particulièrement compact, un système de lavage à rouleau et une station capable de prendre en charge l’alimentation en eau ainsi que l’entretien du dispositif de lavage.

Le Lefant M210 Omni arrive sur un marché très concurrentiel, où les fabricants ne se contentent plus d’ajouter une simple serpillière humide sous leurs appareils. Les modèles les plus récents adoptent des patins rotatifs ou des rouleaux continuellement nettoyés afin de mieux traiter les traces et de limiter l’étalement des saletés. Lefant s’adresse ici plus particulièrement aux logements comportant des meubles bas ainsi qu’aux utilisateurs confrontés aux cheveux et aux poils d’animaux.

Un robot aspirateur conçu pour passer sous les meubles bas

Le principal argument du Lefant M210 Omni réside dans ses dimensions. Le robot mesure seulement 280 × 280 mm avec une hauteur de 85 mm. Il se présente ainsi comme un robot laveur à rouleau particulièrement compact, avec un châssis moins encombrant que celui de nombreux modèles équipés d’une tourelle laser.

Cette conception doit lui permettre de passer sous davantage de lits, de canapés, de meubles de cuisine ou de rangements bas. Lefant annonce un taux de couverture supérieur à 95 %, une valeur qui dépendra naturellement de l’aménagement du logement, de la hauteur du mobilier et du nombre d’obstacles présents au sol.

La compacité ne concerne pas uniquement le robot. Sa station mesure 347 × 320 × 340 mm, ce qui devrait faciliter son installation dans les appartements ou les pièces où l’espace disponible est limité. Les stations multifonctions des robots aspirateurs peuvent en effet devenir particulièrement encombrantes en raison de leurs différents réservoirs et de leurs mécanismes automatisés.

Une navigation reposant sur neuf capteurs PSD

Pour détecter son environnement, le M210 Omni utilise le système d’évitement d’obstacles PSD 2.0. Celui-ci repose sur neuf capteurs couvrant, selon le constructeur, un champ de détection pouvant atteindre 190°. Le dispositif doit permettre au robot de repérer les meubles et les objets situés sur son trajet afin de les contourner.

Contrairement aux modèles équipés d’une tourelle LiDAR, le M210 Omni adopte une approche basée sur plusieurs capteurs PSD pour la détection de son environnement. Cette conception contribue notamment à réduire la hauteur du châssis, même si son comportement face aux petits objets et dans les espaces encombrés dépendra de la précision des capteurs et du traitement logiciel associé.

Le robot bénéficie également de la technologie Freemove, qui combine les informations provenant de plusieurs capteurs pour détecter les contacts sur différentes parties du châssis. Lefant abandonne ainsi le traditionnel pare-chocs frontal mobile au profit d’une coque monobloc.

Cette conception vise à réduire les risques de blocage tout en évitant que de la poussière ne s’accumule dans les interstices d’un mécanisme mobile. Elle doit également aider l’appareil à réagir lorsqu’il rencontre un obstacle sur les côtés ou à l’arrière, et pas uniquement à l’avant.

Un rouleau lavant alimenté en eau propre

Le M210 Omni ne se contente pas de faire glisser une lingette humide sous son châssis. Il utilise un rouleau de lavage de 20 cm tournant jusqu’à 240 tours par minute. Une pression de contact de 15 N est exercée sur le sol afin d’aider le rouleau à décoller les traces et les saletés.

Le processus de lavage comprend quatre étapes. Le rouleau reçoit de l’eau propre, frotte le sol, passe contre un dispositif de raclage, puis les eaux chargées en saletés sont récupérées séparément. Cette circulation continue vise à éviter qu’un rouleau déjà sale continue de nettoyer l’ensemble du logement avec la même eau.

Selon Lefant, le système peut traiter des taches domestiques telles que le café, le lait, les jus de fruits, le ketchup ou différentes sauces. L’utilisateur peut également sélectionner trois niveaux de débit d’eau afin d’adapter le lavage au type de sol et au niveau de saleté.

Le fonctionnement par rouleau s’inscrit dans une tendance de fond du marché des robots laveurs. Ce mécanisme cherche à reproduire, dans un format automatisé, le fonctionnement de certains aspirateurs laveurs balais, dont le rouleau est humidifié puis raclé au fur et à mesure du nettoyage.

Une station pour nettoyer et sécher le rouleau

La station du Lefant M210 Omni comprend un réservoir d’eau propre de 2,4 litres et un réservoir destiné aux eaux usées d’une capacité de 1,5 litre. Les deux circuits restent séparés afin que le robot puisse utiliser de l’eau propre pendant ses cycles de lavage.

Lorsque l’appareil revient sur sa base, celle-ci peut réapprovisionner son circuit en eau, récupérer les liquides sales, rincer le rouleau puis lancer un séchage à l’air. L’objectif est de réduire les manipulations quotidiennes et de limiter l’apparition de mauvaises odeurs sur le rouleau humide.

Cette automatisation concerne avant tout la partie lavage. La poussière reste stockée dans un bac de 800 ml installé directement sur le dessus du robot. Ce choix permet de conserver une station relativement compacte et aucun sac à poussière jetable n’est nécessaire.

Lefant estime que le bac peut contenir environ deux semaines de débris. Cette durée dépendra toutefois de la surface nettoyée, de la fréquence des passages, de la quantité de poussière et de la présence éventuelle d’animaux. Le bac devra être vidé manuellement, mais son importante capacité devrait limiter la fréquence de cette opération.

Comme sur tout appareil de nettoyage, certains éléments d’entretien tels que les brosses latérales, les filtres ou le rouleau pourront naturellement nécessiter un remplacement après une utilisation prolongée.

Une aspiration annoncée à 20 000 Pa sans brosse centrale

Lefant communique sur une puissance d’aspiration maximale de 20 000 Pa, répartie entre quatre niveaux réglables. Cette valeur figure parmi les puissances d’aspiration annoncées élevées sur le marché actuel.

La puissance exprimée en pascals ne suffit cependant pas, à elle seule, à déterminer les performances réelles d’un robot aspirateur. La conception du conduit d’air, l’étanchéité du système, la qualité de la navigation et la capacité à récupérer les particules jouent également un rôle important.

Le M210 Omni se distingue surtout par l’absence de brosse rotative centrale. Les poussières, les miettes et les poils sont dirigés vers un orifice d’aspiration direct, tandis que deux brosses latérales ramènent les débris vers le centre du robot.

Cette architecture réduit considérablement les risques d’enchevêtrement des cheveux et des poils. Elle devrait ainsi simplifier l’entretien, en particulier dans les foyers accueillant des animaux ou des personnes aux cheveux longs. L’utilisateur aura moins souvent à retirer des amas accumulés autour d’un axe de brosse centrale.

L’absence de rouleau motorisé central devra néanmoins être prise en compte sur les tapis et les moquettes, où une brosse mécanique peut contribuer à déloger les particules coincées entre les fibres.

Une autonomie maximale de 130 minutes

La batterie de 3 200 mAh offre une autonomie annoncée pouvant atteindre 130 minutes. Comme sur la plupart des robots aspirateurs, la durée réelle dépendra du niveau de puissance sélectionné, du débit d’eau, de la complexité du parcours et du nombre d’obstacles rencontrés.

Le robot propose quatre niveaux d’aspiration et trois réglages pour le débit d’eau. Ces options permettent d’adapter son fonctionnement selon les besoins, avec par exemple une puissance plus élevée dans les zones très fréquentées et un lavage plus modéré sur les sols sensibles à l’humidité.

Le Lefant M210 Omni prend également en charge les commandes vocales à travers Amazon Alexa et Google Assistant. Il est ainsi possible de lancer certaines actions sans avoir à manipuler directement le robot ou son application mobile.

Une approche centrée sur la compacité et la simplicité d’entretien

Le Lefant M210 Omni se positionne sur le segment des robots aspirateurs laveurs équipés d’une station multifonction. Il adopte toutefois une approche différente de certains modèles plus imposants en privilégiant un châssis bas, un grand bac à poussière sans sac et un système d’aspiration sans brosse centrale.

Sa hauteur de 85 mm constitue notamment un atout pour nettoyer sous les lits, les canapés et les meubles bas. La station prend de son côté en charge les principales contraintes liées au lavage, avec le remplissage en eau, la récupération des eaux usées, le rinçage du rouleau et son séchage.

Avec son rouleau alimenté en eau propre, son aspiration annoncée à 20 000 Pa et son bac à poussière de 800 ml, le Lefant M210 Omni réunit plusieurs fonctions recherchées sur un robot aspirateur laveur moderne. Son format réduit et son système sans brosse centrale devraient particulièrement intéresser les utilisateurs souhaitant automatiser le nettoyage tout en limitant l’encombrement et les opérations régulières d’entretien.



Un prix de lancement de 229 euros