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L’Europe exempte les montres connectées des batteries remplaçables

3 min.
14 Juil. 2026 • 15:42
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La Commission européenne abandonne l’obligation de batteries remplaçables pour les montres connectées, les traqueurs de suivi d’activité physique et les jouets fonctionnant sur piles. Ces catégories de produits devaient relever de cette règle à partir de février 2027, mais l’exécutif invoque désormais leur miniaturisation, leur étanchéité et les risques liés aux batteries au lithium.

Apple Watch Series 11

Les téléphones, les tablettes et d’autres produits (comme la Nintendo Switch 2) restent concernés par la réglementation, adoptée en 2022. Le texte prévoit toutefois une dérogation pour certains appareils haut de gamme dont la longévité opérationnelle répond aux critères fixés.

Des batteries difficiles à remplacer sans danger

La Commission européenne a arrêté cette exemption après une consultation des industriels ouverte l’année précédente, destinée à repérer les appareils techniquement incompatibles avec un remplacement de batterie par le propriétaire. Les fabricants soulignent la densité de l’architecture interne de ces appareils qui rend l’opération délicate dans des boîtiers très compacts.

Une intervention mal réalisée présente « un risque non-négligeables de détériorer ou perforer les batteries ». La perforation d’une batterie au lithium peut exposer ses composants à l’air et déclencher un incendie en raison de leur réactivité chimique.

La conservation de l’imperméabilité a également pesé dans la décision. Ouvrir puis refermer une montre connectée, un traqueur d’activité ou un jouet compact sans fragiliser les protections contre l’eau et l’humidité exige des outils et un savoir-faire professionnel.

Un objectif écologique affaibli

La règle européenne sur les batteries visait à rallonger la durée d’usage des équipements mobiles en facilitant leur réparation. Elle devait aussi freiner l’obsolescence programmée en évitant qu’un appareil encore fonctionnel soit remplacé à cause d’une batterie usée impossible à changer.

L’Europe poursuivait en parallèle un objectif stratégique : récupérer davantage de lithium, de nickel et de cobalt à travers le recyclage sur son territoire. Ces métaux critiques entrent dans la fabrication des batteries et restent largement dépendants de chaînes d’approvisionnement extérieures.

En retirant les petits appareils connectés du périmètre de l’obligation, la Commission européenne préserve les contraintes de sécurité avancées par l’industrie. Cette dérogation crée aussi un précédent pour d’autres catégories d’équipements qui pourraient réclamer une exemption au nom de la fragilité de leur conception ou de leur résistance à l’eau.

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