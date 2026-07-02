Android 17 : des utilisateurs de Google Pixel signalent des coupures Wi-Fi et des ralentissements dans les jeux

La mise à jour « stable » d’Android 17, déployée sur les smartphones Google Pixel en juin, semble provoquer plusieurs dysfonctionnements chez une partie des utilisateurs. De nombreux témoignages font état de connexions Wi-Fi instables, avec des déconnexions répétées ou des débits dégradés, tandis que certains jeux afficheraient des ralentissements inhabituels, y compris sur les modèles de Pixel les plus récents.

Des coupures Wi-Fi rapportées sur plusieurs générations de Pixel

Les plaintes concernent des connexions qui se coupent parfois toutes les quelques minutes, ou qui perdent brutalement en stabilité après l’installation d’Android 17. Le phénomène ne semble pas toucher tous les appareils, mais les retours se multiplient sur les forums communautaires et les outils de suivi de bugs de Google.

Ces difficultés arrivent après d’autres problèmes déjà signalés depuis le déploiement de la nouvelle version, notamment des soucis liés à l’écran tactile ou à certains widgets. Google n’a pas encore publié de correctif spécifique pour les perturbations Wi-Fi, et invite les utilisateurs concernés à vérifier les prochaines mises à jour de sécurité.

Des jeux simples affectés par des pertes de fluidité

Parallèlement, plusieurs propriétaires de Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 10 évoquent des saccades dans des jeux pourtant peu exigeants. Des titres comme Clash Royale, Brawl Stars ou Hill Climb Racing 2 seraient concernés selon certains retours, avec une impression de performances graphiques limitées ou des baisses de fréquence d’affichage.

La cause exacte de ces problèmes reste encore incertaine. Elle pourrait être liée aux pilotes graphiques, à une mise à jour du système Google Play ou à la gestion des ressources par Android 17. Tous les utilisateurs ne rencontrent toutefois pas ces ralentissements, ce qui complique encore un peu plus l’identification d’une cause unique.

Un correctif très attendu

Pour les utilisateurs affectés, aucune solution universelle ne semble fonctionner à ce stade. Redémarrer l’appareil, réinitialiser les paramètres réseau ou patienter jusqu’à un prochain patch peuvent limiter certains cas, mais la résolution durable dépendra surtout d’une mise à jour de Google. Android 17 apporte plusieurs nouveautés importantes aux Pixel, mais le lancement de l’OS mobile rappelle que les premières semaines d’un grand changement de système restent souvent une période d’ajustement.