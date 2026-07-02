TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Android 17 : des utilisateurs de Google Pixel signalent des coupures Wi-Fi et des ralentissements dans les jeux
Smartphones

Android 17 : des utilisateurs de Google Pixel signalent des coupures Wi-Fi et des ralentissements dans les jeux

3 min.
2 Juil. 2026 • 20:00
0

La mise à jour « stable » d’Android 17, déployée sur les smartphones Google Pixel en juin, semble provoquer plusieurs dysfonctionnements chez une partie des utilisateurs. De nombreux témoignages font état de connexions Wi-Fi instables, avec des déconnexions répétées ou des débits dégradés, tandis que certains jeux afficheraient des ralentissements inhabituels, y compris sur les modèles de Pixel les plus récents.

Des coupures Wi-Fi rapportées sur plusieurs générations de Pixel

Les plaintes concernent des connexions qui se coupent parfois toutes les quelques minutes, ou qui perdent brutalement en stabilité après l’installation d’Android 17. Le phénomène ne semble pas toucher tous les appareils, mais les retours se multiplient sur les forums communautaires et les outils de suivi de bugs de Google.

Google Pixel 10 Famille

Ces difficultés arrivent après d’autres problèmes déjà signalés depuis le déploiement de la nouvelle version, notamment des soucis liés à l’écran tactile ou à certains widgets. Google n’a pas encore publié de correctif spécifique pour les perturbations Wi-Fi, et invite les utilisateurs concernés à vérifier les prochaines mises à jour de sécurité.

Des jeux simples affectés par des pertes de fluidité

Parallèlement, plusieurs propriétaires de Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 10 évoquent des saccades dans des jeux pourtant peu exigeants. Des titres comme Clash Royale, Brawl Stars ou Hill Climb Racing 2 seraient concernés selon certains retours, avec une impression de performances graphiques limitées ou des baisses de fréquence d’affichage.

La cause exacte de ces problèmes reste encore incertaine. Elle pourrait être liée aux pilotes graphiques, à une mise à jour du système Google Play ou à la gestion des ressources par Android 17. Tous les utilisateurs ne rencontrent toutefois pas ces ralentissements, ce qui complique encore un peu plus l’identification d’une cause unique.

 Un correctif très attendu

Pour les utilisateurs affectés, aucune solution universelle ne semble fonctionner à ce stade. Redémarrer l’appareil, réinitialiser les paramètres réseau ou patienter jusqu’à un prochain patch peuvent limiter certains cas, mais la résolution durable dépendra surtout d’une mise à jour de Google. Android 17 apporte plusieurs nouveautés importantes aux Pixel, mais le lancement de l’OS mobile rappelle que les premières semaines d’un grand changement de système restent souvent une période d’ajustement.

SOURCE9to5Google

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Android 17 Logo Logiciels

À peine disponible, Android 17 a le droit à plusieurs bugs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nano Banana 2 Lite

Nano Banana 2 Lite : Google lance son générateur d’images IA moins cher

2 Juil. 2026 • 20:56
0 Internet

Google élargit sa gamme de modèles génératifs avec Nano Banana 2 Lite, un générateur d’images IA rapide et...

SFR Logo

SFR active sa « Navigation Protégée » par défaut pour filtrer les sites dangereux

2 Juil. 2026 • 20:34
0 Internet

SFR impose depuis peu un service baptisé « Navigation Protégée » à tous ses clients fibre, y compris chez Red by...

Amazon Leo

Amazon Leo : le service d’internet par satellite est proche de son lancement commercial

2 Juil. 2026 • 19:30
0 Internet

Amazon fait un grand pas vers le déploiement de son réseau satellitaire Leo. Après un lancement effectué par une fusée...

Serveurs Data Center

IA : la Corée du Sud va investir plus de 1 000 milliards d’euros

2 Juil. 2026 • 19:03
0 Business

La Corée du Sud va engager 1 800 000 milliards de wons, soit plus de 1 000 milliards d’euros, sur 10 ans pour bâtir de nouvelles usines...

Internet France

Taxer 10 centimes par Go sur Internet : la proposition du PS se fait critiquer

2 Juil. 2026 • 18:35
4 Internet

La proposition du Parti socialiste de taxer les flux de données à 0,10 euro par gigaoctet a déclenché une forte...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18 Pro Max : une énorme batterie de 5 425 mAh évoquée (oui mais…)

iPhone 18 Pro Max : une énorme batterie de 5 425 mAh évoquée (oui mais…)

2 Jul. 2026 • 20:19

image de l'article Apple Car Key : le support pour Volkswagen sur iPhone est en approche

Apple Car Key : le support pour Volkswagen sur iPhone est en approche

2 Jul. 2026 • 20:11

image de l'article Hausse de prix des MacBook : le marché des ordinateurs attendu en baisse de 13,6 %

Hausse de prix des MacBook : le marché des ordinateurs attendu en baisse de 13,6 %

2 Jul. 2026 • 19:44

image de l'article Apple Pay : il devient possible d’utiliser les points d’American Express

Apple Pay : il devient possible d’utiliser les points d’American Express

2 Jul. 2026 • 17:59

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site