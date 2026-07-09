Coupe du monde, pronostics et résultats en ligne : attention aux arnaques qui visent toute la famille

La Coupe du monde de football est l’un des événements sportifs les plus suivis au monde. Pendant plusieurs semaines, les supporters consultent les calendriers, les résultats, les compositions d’équipe, les statistiques, les vidéos, les réseaux sociaux et parfois les sites de pronostics. Cette effervescence crée aussi un terrain favorable aux arnaques en ligne.

Faux sites de résultats, liens frauduleux promettant un streaming gratuit, concours inventés, applications douteuses, messages de phishing, faux bons plans autour des billets ou des maillots, pages imitant des médias sportifs : les cybercriminels savent exploiter les grands rendez-vous populaires. Et lorsqu’un événement concerne toute la famille, le risque ne touche pas seulement les adultes. Les adolescents, les enfants et les grands-parents peuvent eux aussi être exposés à des pièges numériques.

C’est dans ce contexte que les solutions de sécurité dédiées aux familles de Bitdefender peuvent prendre tout leur sens. Elles permettent de mieux protéger les appareils du foyer, de sécuriser la navigation, de limiter les risques liés aux sites frauduleux et d’accompagner les usages numériques de chacun, sans multiplier les abonnements séparés.

Les grands événements sportifs attirent aussi les escrocs

Lors d’une Coupe du monde, les recherches en ligne explosent. Les internautes veulent connaître les scores en direct, les prochains matches, les classements, les horaires de diffusion ou encore les dernières informations sur leur équipe favorite. Cette demande massive peut être détournée par des sites malveillants qui cherchent à capter du trafic avec des titres accrocheurs ou des pages ressemblant à des services légitimes.

Un simple lien partagé dans un message peut mener vers une fausse page de résultats. Une publicité peut promettre un accès gratuit à un match en direct. Un faux concours peut faire croire qu’il est possible de gagner un maillot, des billets ou un abonnement sportif. Dans certains cas, l’objectif est de récupérer une adresse e-mail, un mot de passe, un numéro de carte bancaire ou d’installer une application dangereuse sur l’appareil de l’utilisateur.

Les sites de pronostics et les contenus liés aux résultats sportifs peuvent aussi être utilisés comme appâts. Certains liens promettent des prédictions exclusives, des gains faciles ou des statistiques soi-disant confidentielles. Il faut rester particulièrement prudent avec les plateformes qui demandent une inscription rapide, un paiement immédiat ou des informations personnelles sans garanties claires.

Une menace qui peut toucher tous les membres de la famille

La cybersécurité familiale ne concerne pas uniquement l’ordinateur principal de la maison. Aujourd’hui, chaque membre du foyer possède souvent son propre appareil : smartphone, tablette, ordinateur portable ou console connectée. Pendant une compétition sportive, chacun peut chercher des informations à sa manière.

Un adolescent peut cliquer sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Un enfant peut tomber sur une publicité déguisée en jeu ou en concours. Un parent peut chercher un site fiable pour suivre les scores en direct. Un grand-parent peut recevoir un e-mail ou un SMS frauduleux reprenant les codes visuels d’un événement populaire. Les arnaques sont d’autant plus efficaces qu’elles s’appuient sur l’actualité et sur l’émotion du moment.

Le problème ne vient donc pas seulement des virus classiques. Il peut s’agir de phishing, de vol de mots de passe, de fausses pages de paiement, de liens piégés, d’applications suspectes ou de tentatives d’usurpation d’identité. C’est pourquoi une protection familiale complète peut être plus pertinente qu’un simple antivirus installé sur un seul appareil.

Protéger les appareils de toute la famille avec Bitdefender

Pourquoi une solution tout-en-un est plus simple pour un foyer

Il est possible de sécuriser sa vie numérique avec plusieurs services séparés : un antivirus, un VPN, un gestionnaire de mots de passe, une solution de contrôle parental et éventuellement un service de protection de l’identité. Mais cette approche devient vite complexe à gérer, surtout lorsque plusieurs personnes et plusieurs appareils sont concernés.

Une formule tout-en-un permet de centraliser la protection. Elle évite de multiplier les abonnements, les interfaces et les réglages. Pour une famille, c’est un avantage concret : les parents peuvent mettre en place une protection plus cohérente sur les différents appareils du foyer, tout en gardant une meilleure maîtrise du budget.

Les solutions Bitdefender Family sont justement pensées pour cet usage familial. Elles permettent de protéger jusqu’à 5 membres de la famille et 25 appareils, avec des fonctionnalités adaptées aux usages du quotidien : protection contre les menaces en ligne, sécurité des appareils, gestion des mots de passe, contrôle parental et, selon la formule choisie, VPN illimité ou protection de l’identité.

Bitdefender Total Security Family : une base solide pour la famille

Bitdefender Total Security Family s’adresse aux familles qui veulent une protection complète pour leurs appareils. Dans le cadre d’un événement comme la Coupe du monde, cette formule permet de renforcer la sécurité lors de la navigation sur Internet, de limiter les risques liés aux sites frauduleux et de mieux protéger les appareils utilisés par les différents membres du foyer.

Elle intègre notamment la protection en temps réel, la sécurité des appareils, le Password Manager et le contrôle parental. C’est une solution pertinente pour les familles qui veulent éviter de gérer plusieurs produits séparés et bénéficier d’un socle de sécurité complet.

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Bitdefender Premium Security Family : la protection familiale avec VPN illimité

Bitdefender Premium Security Family ajoute un élément important : le VPN illimité. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile lorsque la famille se connecte à des réseaux Wi-Fi publics ou partagés, par exemple en vacances, dans un hôtel, dans un café, dans les transports ou dans un lieu accueillant des supporters.

Pendant une grande compétition sportive, il est fréquent de consulter les résultats ou les actualités depuis différents lieux. Un VPN permet d’ajouter une couche de confidentialité à la connexion, notamment lorsque le réseau utilisé n’est pas entièrement maîtrisé. Pour les familles qui se déplacent souvent ou qui utilisent régulièrement des connexions extérieures, c’est un vrai plus.

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Bitdefender Ultimate Security Family : une protection renforcée avec l’identité numérique

Bitdefender Ultimate Security Family va encore plus loin en intégrant la protection de l’identité. Cette dimension devient essentielle dans un contexte où les arnaques en ligne cherchent souvent à récupérer des données personnelles : nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, identifiants de connexion ou informations bancaires.

Les grands événements sportifs sont parfois utilisés comme prétexte pour pousser les internautes à remplir de faux formulaires. Un concours de billets, un faux site de streaming ou une page de pronostics douteuse peuvent servir à collecter des informations sensibles. Une protection renforcée de l’identité peut donc apporter une couche supplémentaire de sérénité.

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Les bons réflexes à adopter pendant la Coupe du monde

Même avec une solution de sécurité complète, quelques réflexes restent indispensables. Il est préférable de consulter les résultats sur des sites reconnus, d’éviter les liens reçus par message privé, de se méfier des promesses trop belles pour être vraies et de vérifier l’adresse d’un site avant de saisir des informations personnelles.

Il faut également être vigilant avec les applications qui promettent des scores en direct, des pronostics exclusifs ou un accès gratuit à des contenus normalement payants. Avant d’installer une application, mieux vaut vérifier son éditeur, ses avis, ses autorisations et sa présence sur une boutique officielle.

Les parents peuvent aussi profiter de cette période pour sensibiliser les plus jeunes. Une Coupe du monde est un bon exemple concret pour expliquer pourquoi il ne faut pas cliquer trop vite, pourquoi les mots de passe doivent rester privés et pourquoi un message urgent ou très attractif peut cacher une tentative d’arnaque.

Une protection familiale utile bien au-delà du football

La Coupe du monde met en lumière un problème plus large : les arnaques en ligne suivent l’actualité. Après un événement sportif, elles peuvent se déplacer vers les périodes de soldes, les fêtes de fin d’année, les vacances, la rentrée scolaire ou les sorties de produits très attendus. Les techniques changent, mais l’objectif reste souvent le même : tromper l’utilisateur pour lui soutirer des données, de l’argent ou l’accès à ses comptes.

En choisissant une solution de sécurité familiale, l’objectif n’est donc pas seulement de se protéger pendant quelques semaines de compétition. Il s’agit de renforcer durablement la sécurité numérique du foyer, sur les appareils utilisés au quotidien.

Bitdefender propose plusieurs offres Family selon les besoins : Total Security Family pour une protection complète, Premium Security Family pour ajouter le VPN illimité, et Ultimate Security Family pour bénéficier d’une protection avancée incluant l’identité numérique.

Alors que les arnaques en ligne deviennent plus sophistiquées et que les usages numériques se multiplient dans les familles, une solution tout-en-un peut permettre de gagner en simplicité, en sécurité et en sérénité.

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[Sponso]