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Espagne : les opérateurs mobiles devront maintenir le réseau en cas de panne électrique

3 min.
26 Juin. 2026 • 11:15
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L’Espagne prépare un nouveau cadre destiné à éviter l’effondrement des communications mobiles lors d’une coupure de courant majeure. Le gouvernement veut imposer aux opérateurs télécoms et aux gestionnaires d’infrastructures de maintenir une couverture mobile pendant au moins quatre heures pour une large part de la population, grâce à des batteries ou à d’autres systèmes d’alimentation de secours.

Une réponse aux failles révélées par le blackout ibérique

Cette mesure fait suite à la panne géante du 28 avril 2025, qui avait privé une grande partie de l’Espagne et du Portugal d’électricité. Les antennes-relais avaient alors progressivement cessé de fonctionner à mesure que leurs réserves d’énergie s’épuisaient, compliquant les appels d’urgence, l’accès aux informations et la coordination des services essentiels.

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Le futur décret royal doit être adopté avant la fin de l’année en cours. Ce dernier prévoit une mise en œuvre progressive sur trois ans : les réseaux devront conserver une couverture minimale pour 50 % de la population dès la première année, puis 65 % la suivante et 75 % à l’issue de la troisième année.

Batteries, générateurs et résilience des infrastructures

Les opérateurs devront investir dans des solutions capables de maintenir les stations de téléphonie active lorsque le réseau électrique tombe en panne. Cela peut inclure des batteries de plus grande capacité, des groupes électrogènes, des systèmes hybrides ou une meilleure répartition des équipements de secours sur le territoire.

La réforme ne garantit pas que chaque utilisateur conservera immédiatement un signal en toutes circonstances. Elle vise plutôt à préserver une continuité minimale dans les zones les plus peuplées, afin que les appels, les messages et certaines données mobiles restent disponibles durant les premières heures d’une crise.

Un enjeu de sécurité publique

En renforçant cette obligation, Madrid traite désormais la connectivité mobile comme une infrastructure critique, au même titre que l’énergie ou les transports. La mesure pourrait inspirer d’autres pays européens confrontés à la multiplication des événements climatiques extrêmes, des défaillances de réseau et des risques de coupures prolongées.

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