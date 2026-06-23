[Màj] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

Amazon a lancé en 2015 son propre rendez-vous de promotions estivales, souvent présenté comme une sorte de Black Friday avant l’heure : l’Amazon Prime Day. Réservé aux membres du programme Amazon Prime, cet événement commercial permet de profiter pendant une période limitée de nombreuses offres sur des milliers de produits : high-tech, maison connectée, smartphones, accessoires, objets du quotidien, électroménager ou encore jeux vidéo.

Pendant ces Prime Days, Amazon et de nombreux vendeurs partenaires multiplient les remises, avec des réductions pouvant parfois atteindre -50%, -60%, -70%, voire davantage selon les références. Comme toujours, les meilleures promotions sont souvent limitées dans le temps ou disponibles en quantités restreintes, d’où l’intérêt de surveiller régulièrement les offres mises en avant tout au long de l’événement.

Cette année encore, l’opération prend la forme d’un grand marathon de bons plans. Les Amazon Prime Days viennent tout juste de commencer et se poursuivront jusqu’au vendredi 26 juin à 23h59. Les abonnés Prime ont donc 4 jours pour repérer les meilleures affaires et profiter des prix cassés avant la fin de l’événement.

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95 euros pour les moins de 24 ans.

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.



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— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —

[Prime] 15€ offerts en Bon d’achat dès 60€ ou 20€ des 80€ dépensés entre le 23 et le 26 juin 2026

➡️ Accessoires/objets connectés :

➡️ Smartphones :

Smartphone Xiaomi Poco M7 – 8 + 256 Go à 119€ au lieu de 163€

➡️ Tablettes / PC hybrides :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Volant de Course Fanatec Gran Turismo DD Pro PlayStation Sim sous Licence Officielle à 569,99€



— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :









➡️ SSD :





➡️ Cartes SD :





Carte Memoire Lexar Professional SDXC Class 10 UHS-II – 64Go à 64,99€ au lieu de 91€

➡️ Clés USB :

— 🔥 TV / Son —

[PrimeEnceinte Sonos Era 100 SL – Wi-Fi/Bluetooth, AirPlay 2, multiroom Sonos, USB-C, stéréo élargie à 169€ au lieu de 191€



—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Apple Magic Keyboard Touch ID à 133€



➡️ PC portables / PC fixes :

[Prime] PC Portable 14″ Acer Swift Go 14 SFG14-63-R11S – OLED 2.8K 90Hz, Ryzen 5 8645HS, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 à 599€ au lieu de 799€



➡️ Composants :

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —





—🔥 Photos / Vidéos —







—🔥 Électroménager —

— 🔥 Jeux et Gadgets —

— 🔥 Divers —