[Màj] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

Amazon a lancé en 2015 son propre rendez-vous de promotions estivales, souvent présenté comme une sorte de Black Friday avant l’heure : l’Amazon Prime Day. Réservé aux membres du programme Amazon Prime, cet événement commercial permet de profiter pendant une période limitée de nombreuses offres sur des milliers de produits : high-tech, maison connectée, smartphones, accessoires, objets du quotidien, électroménager ou encore jeux vidéo.
Pendant ces Prime Days, Amazon et de nombreux vendeurs partenaires multiplient les remises, avec des réductions pouvant parfois atteindre -50%, -60%, -70%, voire davantage selon les références. Comme toujours, les meilleures promotions sont souvent limitées dans le temps ou disponibles en quantités restreintes, d’où l’intérêt de surveiller régulièrement les offres mises en avant tout au long de l’événement.
Cette année encore, l’opération prend la forme d’un grand marathon de bons plans. Les Amazon Prime Days viennent tout juste de commencer et se poursuivront jusqu’au vendredi 26 juin à 23h59. Les abonnés Prime ont donc 4 jours pour repérer les meilleures affaires et profiter des prix cassés avant la fin de l’événement.
Mis à jour à 11h25
Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95 euros pour les moins de 24 ans.
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Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.
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— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —
[Prime] 15€ offerts en Bon d’achat dès 60€ ou 20€ des 80€ dépensés entre le 23 et le 26 juin 2026
➡️ Accessoires/objets connectés :
- Apple Pencil Pro à 109€
- Apple Pencil USB-C à 69€
- NUASI 4G Dashcam Voiture Avant-Arrière Caméra Auto 2K, Mode Stationnement 24/7 à 57,29€ au lieu de 94,99€ (en cochant le coupon sous le prix)
- Apple Watch SE 3 est à 236 €
- HOT! Apple Watch Ultra 3 à 799€ au lieu de 879€
- [Prime] Écouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec Boîtier de charge USB-C (Blanc) à 103€ au lieu de 149€
- HOT! Enregsitreur Vocal Plaud Note Pro à 159€ au lieu de 189€
- [Prime] Chargeur Magsafe magnétique Iniu – 25W Qi2.2 10000mAh (via remise au panier – Vendeur tiers) à 27,02€ au lieu de 59,99€
- Sonnette sans fil AVANTEK Wireless Doorbell à 24,22€ au lieu de 29,99€
- Amazon Echo Show 8 (nouvelle génération) à 129,99€ au lieu de 199,99€
- [Prime] Montre GPS Garmin fenix 7X Pro Solar à 459€
- Owlet Dream Sock – Système de Surveillance Intelligent pour bébé – Suivi en Direct de la fréquence cardique et de l’oxygène du Nourrisson à 169,99€ au lieu de 271,99€
- [Prime] Chargeur secteur rapide UGREEN Nexode 65W – Technologie GaNInfinity, triple port USB-C et protocole PPS à 22,19€ au lieu de 30,83€ (Vendeur Tiers)
- Stabilisateur smartphone DJI Osmo Mobile 7 – 3 axes, ActiveTrack 7.0, trépied intégré, 10h d’autonomie à 62€ au lieu de 79,99€
- Dashcam Avant Arrière Wolfang 4K – Wi-FI ,Carte SD 32G, 170°, G-Capteur, Mode Stationnement 24H, Vision Nocturne, Enregistrement en Boucle à 39,99€ au lieu de 54,20€
- [prime] Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm 4G Gris Titane – Montre Connectée avec Galaxy AI et Chargeur Inclus [Exclu Amazon] à 349,95€ au lieu de 699,95€
- HOT![Prime] Google Pixel Watch 4 (41 mm) à 299€ au lieu de 355,14€
- [Prime] Kit de 2 Caméras de Surveillance WiFi Extérieure Reolink – 4K 360°, PT Vision Nocturne, Stockage Local à 269,99€ au lieu de 359,99€ (Vendeur Tiers)
- Govee Lampadaire Salon à Trois Zones Indépendantes, RGBIC d’Éclairage Ondulé Blanc Chaud & Froid, Compatible avec Matter et Alexa à 132,99€ au lieu de 189,99€
- [Prime] Station électrique portable EcoFlow Delta 3 Max Plus – LiFePO4, Capacité de 2048 kWh extensible, sortie 3 000 W à 1047,88€ avec le code
JDKU7V7Z
- [Prime] SONOFF SNZB-02LD Capteur de température étanche Zigbee avec sonde en acier inoxydable de 1,5 m, écran LCD à 17,06€ au lieu de 22,20€
- [Prime] Boitier multimédia Fire TV Stick 4K Plus + 1 mois canal+ offert à 35,99€ au lieu de 64,02€
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Cube – Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD à 109,99€ au lieu de 159,99€
- Lecteurs multimédia Amazon Fire TV Stick en promotion – 4K à 35.99€, 4K Max à 46.99€
- Casque audio Hi-Res filaire Philips Fidelio X2HR/00 – Supra-auriculaire à 99,99€ au lieu de 144,29€
- Casque sans fil Bang & Olufsen Beoplay HX à 449€ au lieu de 545,90€
- HOT! [Prime] Casque sans fil Beats Solo 4 – Plusieurs Coloris Disponibles à 115€ au lieu de 159€
- Station électrique portable BLUETTI Elite 200 V2 à 899€ au lieu de 1099€ (Vendeur Tiers)
- Enceinte sans fil Bluetooth Beats Pill à 105€ au lieu de 119€
- Écouteurs Bluetooth sans Fil Powerbeats Pro 2 à 199€ au lieu de 229€
- Pack de 4 Airtags à 75€ sur @Amazon.de
- Détecteur de fuite d’eau Eve Water Guard à 74 € au lieu de 99€
- Sonnette connectée Google Nest Doorbell Battery à 160€ au lieu de 199€ sur @Amazon.de
- Contrôle connecté climatisation tado° + support à 64,99€ au lieu de 99,30€
- Batterie externe Anker power bank à 18,99€ (Vendeur Tiers)
➡️ Smartphones :
➡️ Tablettes / PC hybrides :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Elden Ring Nightreign Edition Steelbook sur PS5 à 21,99€ au lieu de 32,53€
- Compilation Prince of Persia : The Lost Crown + Assassin’s Creed Mirage sur PS5 à 19,99€ au lieu de 29,99€
- [Prime] The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 28,49€ au lieu de 39,64€
- [Prime] Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 à 30,52€ au lieu de 57,99€
- Dead Cells Return to Castlevania Edition + 5 DLC sur PS5 à 22,35€ au lieu de 30,32€
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Volant de Course Fanatec Gran Turismo DD Pro PlayStation Sim sous Licence Officielle à 569,99€
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— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
➡️ Cartes SD :
➡️ Clés USB :
— 🔥 TV / Son —
- [PrimeEnceinte Sonos Era 100 SL – Wi-Fi/Bluetooth, AirPlay 2, multiroom Sonos, USB-C, stéréo élargie à 169€ au lieu de 191€
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—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Apple Magic Keyboard Touch ID à 133€
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➡️ PC portables / PC fixes :
- [Prime] PC Portable 14″ Acer Swift Go 14 SFG14-63-R11S – OLED 2.8K 90Hz, Ryzen 5 8645HS, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 à 599€ au lieu de 799€
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➡️ Composants :
- HOT! [Prime] PC Portable 13,6″ Apple MacBook Air – 24Go RAM, 512Go SSD, Puce M4 à 999€ au lieu de 1407€
- Thermalright TR Phantom Spirit 120, refroidisseur pour processeur à 7 caloducs, double ventilateur PWM 120 mm à 32,18€ au lieu de 42,90€
- [Prime] Kit mémoire RAM Lexar Thor Z Series 32Go (2x16Go) 6000 MHz DDR5 CL36 ARGB à 363,83€ au lieu de 423,42€ (Vendeur Tiers)
- HOT! [Prime] Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC à 309€
- [Prime] Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8G à 279,99€
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➡️ Écrans :
- HOT! Apple Studio Display à 1149 € au lieu de 1699€
- [Prime] Ecran PC 49″ Samsung Odyssey G9 LS49DG950SUXEN – OLED, 5120x1440p, 240Hz, 32/9, 0,03ms à 799€ au lieu de 1049,99€
- [Prime] Écran PC 23.8″ Acer EK241YGBIF – Full HD (1080p), Dalle IPS, 120Hz, 1ms, AdaptiveSync (79,90€ pour les non-prime) à 64,90€ au lieu de 79,90€
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—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- [Prime] Machine à granités Ninja Slushy (FS301EUSTGD) – 1,9L, 5 modes préréglés à 199,99€ au lieu de 255,58€
- [Prime] Robot Aspirateur Roborock Saros Z70 – 22 000 Pa à 759€ au lieu de 1612,97€ (Vendeur Tiers)
- [Prime] Machine à expresso Cuisinart EM640E – 20 bars, Moulin 16 réglages, Cold Brew à 199,90€ au lieu de 319,90€
- Robot aspirateur laveur Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete à 799€ au lieu de 899€
- [Prime] NINJA Foodi FlexDrawer Air Fryer AF500EUCP – Friteuse à Air 7-en-1 Double Zone 10,4 L Noir & Cuivre à 164,99€ au lieu de 263,19€
- [Prime] Machine expresso De’Longhi Dedica Style EC685.M à 129€ au lieu de 151,50€
— 🔥 Jeux et Gadgets —
— 🔥 Divers —
- [Prime] Philips Ventilateur Série 5000, Tour Oscillante , 40 W, Gris Foncé(CX5535/11) à 75,99€ au lieu de 95,60€
- H1 Robot Tondeuse sans Fil Périphérique à 699€ au lieu de 1299€
- Barad dur Lego en promo sur amazon prime days à 425,09€ au lieu de 459,99€
- [Prime] Rasoir Philips Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 à 89,99€ au lieu de 149,99€
- [Prime] Tondeuse tout-en-un Philips Multigroom série 7000 MG7962/30 – 19 accessoires à 49,99€ au lieu de 109,99€
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