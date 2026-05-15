X/Twitter promet d’examiner les contenus haineux et terroristes sous 24 heures au Royaume-Uni

X/Twitter s’est engagé au Royaume-Uni à examiner en moyenne sous 24 heures les contenus présumés illégaux à caractère terroriste et haineux après un signalement. Le réseau social devra aussi limiter dans le pays l’accès aux comptes signalés liés à des organisations terroristes interdites.

Pour l’Ofcom, ce niveau d’engagement pourrait placer les utilisateurs britanniques parmi les mieux protégés sur X à l’échelle mondiale. Le régulateur britannique annonce vouloir désormais vérifier si cette promesse tient dans la durée : l’entreprise d’Elon Musk devra lui transmettre des données de performance chaque trimestre pendant un an afin qu’il puisse suivre concrètement ses résultats.

Cet accord s’inscrit dans un cadre plus large. L’an dernier, Ofcom a lancé un programme destiné à s’assurer que les plus grands réseaux sociaux disposent bien de systèmes adaptés pour traiter les contenus illégaux diffusés sur leurs services.

Oliver Griffiths, responsable au sein du régulateur, juge que ces engagements représentent un progrès, tout en soulignant que le travail reste loin d’être terminé. Il insiste sur la sensibilité du sujet au Royaume-Uni après plusieurs crimes motivés par la haine visant la communauté juive.

X et xAI sont déjà visés par des enquêtes

Depuis la fin mars, plusieurs attaques ont visé des lieux liés à la communauté juive à Londres, avec des incendies ou tentatives d’incendies. Une attaque au couteau qualifiée d’acte terroriste par la police a aussi fait deux blessés.

Ce durcissement intervient alors que X et xAI font déjà face à deux enquêtes distinctes au Royaume-Uni autour des images sexuelles générées par IA avec le chatbot Grok. L’une est menée par Ofcom, l’autre par le régulateur britannique de la protection des données, l’ICO.

La pression dépasse d’ailleurs le seul Royaume-Uni. Des enquêtes similaires ont été ouvertes dans l’Union européenne, tandis qu’en France, Elon Musk fait l’objet d’une information judiciaire sur de possibles dérives de X en sa qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme.