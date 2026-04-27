L’accès au soutien en santé mentale en France: un défi auquel les plateformes de thérapie en ligne comme BetterHelp contribuent à répondre

En novembre 2025, la Mutualité Française et l’Association des maires de France publiaient la troisième édition de leur Baromètre santé-social avec un constat sans détour: au cours des douze derniers mois, 65 % des Français avaient renoncé à se soigner. Derrière ce chiffre global se cache une réalité spécifique à la santé mentale, documentée avec une précision croissante, celle d’un système qui peut rencontrer des difficultés à répondre à une demande en forte progression, ni à la répartir équitablement sur l’ensemble du territoire.

La santé mentale a pourtant été érigée en Grande Cause nationale en 2025, une cause reconduite pour 2026 par le gouvernement. L’intention politique est réelle. Les structures capables de la concrétiser, elles, peinent à suivre.

Une fracture territoriale qui ne se referme pas

Le premier obstacle à l’accès aux soins psychologiques en France n’est pas financier : il est géographique. Le Baromètre santé-social 2025 met en évidence des déséquilibres que les auteurs eux-mêmes qualifient de « critiques » dans la densité de psychologues, de psychiatres et de pédopsychiatres selon les territoires. D’un département à l’autre, le nombre de psychiatres peut varier d’un rapport de 1 à 14. Certains départements, comme l’Allier ou le Cantal, ne comptent plus aucun pédopsychiatre, tandis qu’un jeune sur quatre présente des signes de dépression dans ces mêmes zones.

Cette inégalité territoriale n’est pas nouvelle, mais elle s’aggrave. Les déserts médicaux, longtemps associés à la médecine générale, concernent désormais la santé mentale avec la même intensité, voire davantage dans les zones rurales et périurbaines. Selon la Fondation FondaMental, dont les données s’appuient sur les chiffres de Doctolib, le délai médian d’attente pour un premier rendez-vous chez un psychologue atteint 24 jours dans le Grand Est, contre 8 jours en Île-de-France. Pour les centres médico-psychologiques (CMP) publics, les délais sont autrement plus longs: l’attente se mesure régulièrement en mois, en particulier en pédopsychiatrie, où certaines familles patientent entre 18 et 24 mois pour une première consultation.

Pour un adulte en activité résidant en zone périurbaine ou rurale, la recherche d’un professionnel disponible dans un délai raisonnable peut mobiliser plusieurs semaines de démarches, avant même qu’une relation thérapeutique ait pu s’établir.

La demande progresse; l’offre, insuffisamment

La pandémie a joué le rôle d’accélérateur que les épidémiologistes redoutaient. Les indicateurs de souffrance psychique ont progressé sur l’ensemble des tranches d’âge, avec une intensité particulière chez les jeunes adultes: selon le ministère des Solidarités, un Français sur quatre sera confronté à un trouble mental au cours de sa vie, et 23 % des Français déclarent ne pas prendre soin de leur santé mentale, une proportion qui monte à 38 % chez les 18-24 ans.

Face à cette demande, l’offre de soins spécialisés progresse trop lentement pour combler l’écart. Le nombre de psychologues a certes doublé en dix ans, mais cette croissance reste inégalement répartie sur le territoire, selon le Baromètre santé-social 2025. Dans les établissements publics psychiatriques, 40 % des structures signalaient en 2024 un quart de leurs postes vacants, selon la Fédération Hospitalière de France. Le résultat est prévisible : les listes d’attente s’allongent, les CMP saturent et les urgences hospitalières absorbent une part croissante de la détresse psychique faute d’alternatives.

Le dispositif « Mon soutien psy », lancé en 2022 pour permettre le remboursement jusqu’à 12 séances annuelles chez un psychologue conventionné, représente une avancée réelle. Mais ses limites structurelles sont connues. Début 2025, le réseau ne comptait qu’environ 5 500 psychologues partenaires sur l’ensemble du territoire, un maillage encore insuffisant pour couvrir les zones les moins dotées, et un plafond annuel de 12 séances qui correspond davantage à un soutien ponctuel qu’à un accompagnement régulier dans la durée. Enfin, il est important que la première séance soit obligatoirement en présentiel.

Le stigmate comme frein invisible

À ces obstacles structurels s’en ajoute un autre, moins visible dans les statistiques mais tout aussi déterminant: la stigmatisation. Selon les données du ministère des Solidarités, 70 % des Français cautionnent au moins un stéréotype concernant les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Cette réalité culturelle pèse directement sur les comportements de soin : la décision de consulter un professionnel implique, pour beaucoup, d’assumer publiquement une démarche que la société continue de percevoir comme le signe d’une fragilité.

En France plus qu’ailleurs, la thérapie reste associée dans l’imaginaire collectif à la crise grave, au traitement psychiatrique ou à une démarche longue et coûteuse réservée à ceux qui en ont les moyens et le temps. Or, comme le souligne le plan Santé mentale et psychiatrie publié par le gouvernement en juin 2025, la prévention et le repérage précoce constituent précisément les leviers les plus efficaces pour réduire la charge du système de soins à long terme, ce qui suppose d’élargir l’accès bien en amont de la crise déclarée.

Ce que la thérapie en ligne change concrètement

C’est dans cet espace, entre la demande non satisfaite, les déserts médicaux et le frein culturel, que les plateformes de thérapie en ligne ont trouvé leur utilité. Non pas comme substitut à la psychiatrie ou aux soins spécialisés, mais comme réponse structurée à un besoin de soutien psychologique régulier que le système traditionnel ne parvient pas, aujourd’hui, à couvrir pour tous. En clair, elles apportent davantage un complément qu’un substitut.

La plateforme BetterHelp, l’une des plus grandes plateformes de thérapie en ligne au monde, est utilisée par plus de 6 millions de personnes dans le monde. En France, elle met en relation ses utilisateurs avec des psychologues et psychothérapeutes qualifiés, inscrits auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et titulaires d’un numéro RPPS, dans le cadre d’un processus de vérification des qualifications, inscriptions professionnelles et antécédents qui s’applique préalablement à toute collaboration. Le réseau compte aujourd’hui plus de 400 thérapeutes francophones référencés en France, dont plus de 70% justifient de plus de cinq années d’expérience.

Ce que ce modèle résout en premier lieu, c’est le problème géographique. Un utilisateur résidant en Cantal, dans les Hauts-de-France ou en zone périurbaine accède aux mêmes professionnels qu’un utilisateur parisien, via une séance en vidéo, par téléphone ou par écrit. En plus, les utilisateurs peuvent échanger des messages écrits avec leur thérapeute entre les séances. La contrainte de déplacement disparaît, et avec elle l’une des raisons pour lesquelles une démarche thérapeutique est repoussée ou abandonnée.

Comme le détaille une analyse publiée par NeozOne consacrée aux outils numériques appliqués à la santé mentale, ces plateformes s’attaquent à trois obstacles fréquemment cités par les personnes qui renoncent à consulter: les délais d’attente, les contraintes horaires et la distance géographique.

La flexibilité comme facteur d’adhésion thérapeutique

L’accès à un professionnel qualifié n’est qu’une partie du défi. L’autre est l’adhésion dans la durée, c’est-à-dire la capacité d’un utilisateur à maintenir un suivi régulier au-delà des premières semaines. Or c’est précisément là que les contraintes logistiques du modèle traditionnel provoquent le plus de ruptures: un créneau manqué, un délai pour obtenir le rendez-vous suivant, une période de forte activité professionnelle, autant de facteurs qui interrompent un suivi avant qu’il ait eu le temps de produire ses effets.

Le modèle par abonnement de BetterHelp, qui débute à 45 euros par semaine, intègre une logique de continuité. L’abonnement peut être mis en pause et repris à tout moment, conformément aux conditions générales, dans la mesure du possible avec le même thérapeute. La possibilité d’échanger par messages écrits entre les sessions, auxquels le thérapeute répond selon ses disponibilités, maintient un fil de soutien entre les séances formelles, sans imposer la rigidité d’un agenda fixe. Selon un rapport interne de BetterHelp, 83 % des utilisateurs français ont poursuivi le travail avec leur thérapeute au-delà de la première session en 2025, un indicateur qui suggère une adhésion thérapeutique solide dès les premières semaines.

Dans son étude du service pour les francophones à l’étranger, Le Petit Journal souligne que cette continuité est précisément ce qui distingue les plateformes sérieuses des solutions ponctuelles: la valeur d’un accompagnement psychologique se construit dans la régularité, non dans l’intensité d’une séance isolée.

Un complément, pas une concurrence

Il serait inexact de présenter la thérapie en ligne comme une solution universelle ou comme un remplacement du soin spécialisé. BetterHelp ne s’adresse pas aux situations de crise aiguë, aux urgences psychiatriques, ni aux personnes nécessitant un suivi médical encadré. La plateforme opère d’ailleurs en tant que plateforme de mise en relation : les thérapeutes qui y exercent sont des prestataires indépendants, responsables de la relation thérapeutique, et pratiquent conformément aux règles déontologiques applicables à leur profession.

Ce que ce modèle offre, en revanche, c’est un accès structuré à un soutien psychologique régulier pour les personnes dont les besoins se situent en amont de la crise, celles qui gèrent un stress professionnel chronique, celles qui traversent une période de transition personnelle, ou celles qui cherchent simplement un espace de parole qualifié sans les contraintes du cabinet. En France, selon les données internes de BetterHelp, 40 % des utilisateurs accèdent à la thérapie pour la première fois via la plateforme, une donnée qui illustre la capacité de ce modèle à toucher des personnes que le système traditionnel n’atteignait pas.

Comme l’explique Pierre Valentin, Country Manager de BetterHelp France, dans un entretien publié par la revue Influencia, la vocation de la plateforme est précisément d’occuper cet espace intermédiaire: répondre à une demande de soutien qui existe, qui est documentée, et qui ne trouve pas aujourd’hui de réponse satisfaisante dans les seuls dispositifs publics.

Un enjeu de santé publique qui dépasse les clivages

La question de l’accès au soutien psychologique en France n’est pas un débat entre partisans du numérique et défenseurs du cabinet. C’est un enjeu de santé publique dont les termes sont clairs : la demande dépasse l’offre, les inégalités territoriales s’aggravent, et les outils capables d’élargir l’accès sans dégrader la qualité du soin méritent d’être examinés avec sérieux.

Les plateformes comme BetterHelp ne résolvent pas à elles seules la crise structurelle de la santé mentale en France. Mais en rendant accessible, depuis n’importe quel territoire, un soutien dispensé par des psychologues et psychothérapeutes qualifiés inscrits auprès de l’ARS, elles contribuent à combler un manque que ni les CMP saturés, ni les cabinets libéraux concentrés dans les métropoles, ni le dispositif « Mon soutien psy » dans ses limites actuelles ne parviennent à couvrir. C’est une contribution modeste à l’échelle du défi, mais elle est réelle et elle répond à un besoin que le site Vos Psychologues décrit, dans son évaluation de la plateforme, comme structurel et durable.

En 2026, deuxième année consécutive de la Grande Cause nationale pour la santé mentale, la question n’est plus de savoir si le numérique a sa place dans l’accès aux soins psychologiques. Elle s’assure que les outils disponibles, publics et privés, en présentiel et en ligne, fonctionnent ensemble plutôt que séparément, au service d’une population dont les besoins n’ont jamais été aussi visibles.