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KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 avril
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[#BonPlan] Les promos High-Tech du 23 avril

12 min.
24 Avr. 2026 • 23:09
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

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— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6,3″ Apple iPhone 17 – 256 Go à 889€ sur @Amazon
  • Smartphone Apple iPhone 17 Pro – 256Go, plusieurs coloris (Via 199,35€ sur la carte de fidélité) – 512Go à 1342,15€ (236,85€ cagnottés) à 1129,65€ au lieu de 1329€ sur @Carrefour
  • Smartphone 6,9″ Xiaomi Poco M7 – 4G, 6 Go, 128 Go, Snapdragon 685, 144Hz, 7000 mAh, 33W à 88,24€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Smartphone 6.86″ Xiaomi Mix Flip – 512 Go, 12 Go de RAM, Version globale à 444€ sur @AliExpress avec le code FRSS55
  • Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 454€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 280 au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Tablette 11″ Apple iPad Air M4 2026 Wi-Fi – RAM 12 Go, 128 Go, Version Importée (Vendeur Bluesky-EU) à 549,99€ au lieu de 669€ sur @Rakuten
  • Tablette 12.1″ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – 2.5K 120Hz, 6/128 Go, 12000mAh, Gris (Entrepôt FR) à 183,40€ sur @AliExpress avec le code AEVS16
  • HOT! iPad Air 11 pouces M3 à 559€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 369€ au lieu de 409€ sur @Amazon
  • HOT! Tablette 13″ Apple iPad – M3, 128 Go à 739€ au lieu de 807€ sur @Amazon.de – livrable en Franc

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC portable 14″ Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 – OLED (1920 x 1200), Ultra 7 258V, 32 Go Ram, 1 To SSD (via 100€ Bonus Reprise) à 899,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Boulanger
  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M5, 16Go RAM, 512Go SSD à 1099€ sur @Boulanger
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Processeur AMD Ryzen 5 9600X – Socket AM5, 6 cœurs, jusqu’à 5.4 GHz (Entrepôt FR) à 155,36€ sur @AliExpress avec le code FRSF20
  • Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6 à 669,99€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère ASUS ROG STRIX B850-A Gaming WiFi – Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, AM5 + Jeu Resident Evil 9 Requiem offert à 194,99€ au lieu de 269,13€ sur @Amazon avec le code 5RETRAIT
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Robot Aspirateur Laveur roborock QV 35A – 8000Pa à 329,99€ au lieu de 564,83€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10
  • Machine à expresso Jura ONO Noir (Vendeurs Tiers) à 175,79€ sur @Auchan

— 🔥 Divers —

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