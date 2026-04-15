[Promo] Office 2021 Pro à vie à 31,55 € et Windows 11 Pro à 13,55 € seulement !

Dans un contexte où les budgets sont serrés, réduire les coûts sans sacrifier la qualité devient un vrai défi — surtout pour des outils essentiels comme Microsoft Office, au cœur du travail quotidien : édition de documents, analyse de données, collaboration en équipe…

C’est le moment de faire de vraies économies avec la Godeal24 PC Software Sale, qui propose jusqu’à -62 % sur des licences Office authentiques. Cette semaine, les licences Office à vie atteignent un prix plancher : elles coûtent moins cher que trois mois d’abonnement Microsoft 365, tout en restant à vous pour toujours. Et les économies ne s’arrêtent pas là : pour ceux qui veulent mettre à niveau leur système, Windows bénéficie aussi de fortes remises, pour un peu plus de 10 €.

Parmi les offres incontournables :

Les deux éditions incluent les applications indispensables : Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Profitez d’outils puissants de rédaction, d’analyse, de présentation et de messagerie sur Windows comme sur macOS. Le meilleur : vous bénéficiez de licences perpétuelles à vie, de la co-édition en temps réel, d’une interface moderne et d’une compatibilité cloud complète — pour une collaboration fluide et efficace, sans frais récurrents. Plus vous achetez de clés, plus vous économisez !

Grosse remise ! Achetez plus de clés et économisez davantage avec le code promo « SGO62 »

Windows 11 Pro passe à 13,55 € au lieu de 199 € (uniquement cette semaine). Via Godeal24, cette promotion permet aux utilisateurs PC de basculer vers un OS moderne et plus performant à une fraction du prix habituel. C’est une façon simple de redonner un coup de neuf à un système existant, sans changer de matériel.

Promos Windows authentiques pendant une durée limitée ! (Code promo « SGO50 »)

Un seul bundle pour tout ce dont vous avez besoin ! (Code promo « SGO62 »)

Prix déjà réduits : aucun code promo nécessaire !

EaseUS détient des technologies clés de récupération de données au niveau système et formats de fichiers, et se spécialise dans la récupération, la sauvegarde, la gestion de disque et la sécurité des données. Marque reconnue avec plus de 20 ans d’expérience, EaseUS a officiellement autorisé Godeal24 à proposer des licences exclusives à prix très bas — et les stocks sont extrêmement limités !

Une large sélection d’outils en promo flash !

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Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 propose une livraison rapide par e-mail de clés Microsoft authentiques à vie, à moins de la moitié du prix du Microsoft Store. Paiement sécurisé par carte ou PayPal, activation garantie (ou remboursement). Godeal24 figure parmi les boutiques en ligne les plus réputées pour les clés logicielles, avec les versions modernes de WinOS (7 à 11), MS Office, Windows Server, Ashampoo, Adobe, des antivirus populaires et de nombreux utilitaires à très bon prix. La boutique affiche une note de 4,8/5 sur Trustpilot (plus d’un millier d’avis), les clients soulignant l’authenticité des licences et la fluidité du processus.

[Sponso]