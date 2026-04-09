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ESA : des lasers et du graphène pourraient ouvrir la voie à une propulsion spatiale sans carburant

2 min.
9 Avr. 2026 • 11:35
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Et si de futurs engins spatiaux pouvaient se déplacer sans emporter de carburant classique ? C’est la perspective esquissée par une expérience récente menée avec le soutien de l’Agence spatiale européenne (ESA). Des chercheurs ont en effet montré que des aérogels de graphène, des matériaux ultralégers dérivés du carbone, pouvaient être mis en mouvement par un simple faisceau laser en conditions de microgravité.

Une expérience en apesanteur aux résultats spectaculaires

Le test a été réalisé lors d’un vol parabolique de l’ESA, une campagne qui permet de recréer de brèves phases d’apesanteur. À bord, les scientifiques ont placé de petits cubes d’aérogel de graphène dans une chambre à vide, puis les ont exposés à un faisceau lumineux continu. Résultat : les échantillons ont immédiatement accéléré sous l’effet de la lumière, suite à une réaction extrêmement rapide observée en seulement quelques millisecondes.

Les chercheurs ont également constaté que la poussée pouvait être ajustée en modulant l’intensité du faisceau laser. Plus la lumière est puissante, plus l’accélération augmente. En revanche, sur Terre, sous l’effet de la gravité, le phénomène devient bien moins spectaculaire. La possibilité d’un contrôle de la poussée est évidemment une donnée clef dans la perspective d’un nouveau système de propulsion pour les engins spatiaux.

Le graphène, un candidat sérieux pour les missions de demain

Publiés fin mars 2026 dans la revue Advanced Science, ces travaux renforcent l’intérêt du graphène pour l’industrie spatiale. Ce matériau est à la fois très léger, robuste, conducteur et hautement poreux lorsqu’il prend la forme d’un aérogel, ce qui en fait un candidat crédible pour convertir la lumière en mouvement.

À terme, cette technologie pourrait servir à orienter des voiles solaires, corriger la position de petits satellites ou réduire fortement la masse embarquée en propulsion. Nous n’en sommes encore qu’au stade de la recherche fondamentale, mais ces premiers résultats suggèrent déjà que l’idée même d’une propulsion spatiale pilotée par la lumière n’est plus seulement de l’ordre de la science-fiction.

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