Battlefield Hardline disparaît des consoles : EA retire le jeu des stores et coupe le multijoueur

Electronic Arts va mettre fin à l’ère console de Battlefield Hardline. L’éditeur a confirmé que les versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu seront retirées des boutiques numériques à compter du 22 mai 2026. Quelques semaines plus tard, le 22 juin 2026 exactement, les services en ligne sur ces plateformes seront définitivement arrêtés.

Ce qui change pour les joueurs PS4 et Xbox One

Concrètement, il ne sera plus possible d’acheter le jeu ni ses contenus additionnels (dont les DLC) sur les stores console après le 22 mai. À partir du 22 juin, le multijoueur et toutes les fonctionnalités connectées cesseront de fonctionner.

La campagne solo reste jouable

Bonne nouvelle en revanche pour les retardataires qui possèdent déjà le titre : la campagne solo demeurera accessible hors ligne. Autrement dit, Hardline ne « meurt » pas totalement, mais il perd l’essentiel de son ADN compétitif sur consoles.

La version PC n’est pas concernée

EA précise que cette décision ne touche pas l’édition PC, qui reste disponible à l’achat et continue d’accueillir ses serveurs en ligne. Une situation de plus en plus fréquente, où le PC devient le refuge des jeux multijoueurs au long cours.

Une nouvelle fermeture qui relance le débat sur la préservation

L’arrêt des serveurs côté console a des causses assez classiques : audience en baisse, coûts d’infrastructure, sans oublier les priorités internes à EA qui font que les ressources humaines allouées pour le multijoueurs consoles peuvent être déployées sur d’autres projets. Ce retrait s’inscrit aussi dans un débat grandissant sur la pérennité des jeux « service » et le droit de continuer à jouer après l’achat — un sujet qui gagne du terrain à chaque extinction de serveurs.