Le Bitcoin s’effondre et perd 50% de sa valeur d’il y a quelques mois à peine

Le marché des cryptomonnaies traverse une zone de (très) fortes turbulences. Le bitcoin est ainsi brièvement passé sous les 63 000 dollars cette semaine, soit une chute de près de 50 % par rapport à son sommet historique d’octobre 2025 ! Ethereum, BNB ou encore Ripple suivent la même trajectoire, ce qui a évidemment pour effet d’accentuer la nervosité des investisseurs.

Un retournement brutal après l’euphorie

Ce décrochage brutal surprend d’autant plus que de nombreux traders misaient encore récemment sur de nouveaux records en 2026. Pour l’économiste Paul Krugman, ce retournement traduit avant tout une « crise de confiance ». Le Prix Nobel d’économie 2008 estime que l’envolée de 2025 reposait largement sur des anticipations politiques plus que sur des fondamentaux économiques solides.

« L’idéologie libertarienne qui soutenait le bitcoin ne tient plus vraiment, car l’actif est désormais en partie lié à des dynamiques politiques », a expliqué l’économiste lors d’une récente interview. Gageons que les investissements massifs du clan Trump dans la crypto n’auront pas eu de quoi rassurer des investisseurs déjà très nerveux.

Des entreprises et investisseurs sous pression

La chute du marché affecte aussi les entreprises très exposées aux actifs numériques : Strategy, anciennement MicroStrategy, a ainsi annoncé une perte nette de plus de 12 milliards de dollars au dernier trimestre, conséquence directe de la dévalorisation de ses réserves en bitcoin.

Dans un contexte de politisation croissante des cryptomonnaies, certains élus ont ironisé sur l’effondrement en cours, provoquant en retour la colère d’investisseurs. « Se moquer de ceux qui subissent des pertes financières est d’un très mauvais goût », a dénoncé l’entrepreneur Robert Leshner sur les réseaux sociaux.

Entre spéculation, enjeux politiques et incertitudes réglementaires, l’épisode rappelle surtout la volatilité extrême d’un secteur devenu central dans la finance numérique, mais toujours dépourvu de socle économique stable