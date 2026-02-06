TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Le Bitcoin s’effondre et perd 50% de sa valeur d’il y a quelques mois à peine
Business Tech

Le Bitcoin s’effondre et perd 50% de sa valeur d’il y a quelques mois à peine

2 min.
6 Fév. 2026 • 19:30
0

Le marché des cryptomonnaies traverse une zone de (très) fortes turbulences. Le bitcoin est ainsi brièvement passé sous les 63 000 dollars cette semaine, soit une chute de près de 50 % par rapport à son sommet historique d’octobre 2025 ! Ethereum, BNB ou encore Ripple suivent la même trajectoire, ce qui a évidemment pour effet d’accentuer la nervosité des investisseurs.

Un retournement brutal après l’euphorie

Ce décrochage brutal surprend d’autant plus que de nombreux traders misaient encore récemment sur de nouveaux records en 2026. Pour l’économiste Paul Krugman, ce retournement traduit avant tout une « crise de confiance ». Le Prix Nobel d’économie 2008 estime que l’envolée de 2025 reposait largement sur des anticipations politiques plus que sur des fondamentaux économiques solides.

Bitcoin Pieces

« L’idéologie libertarienne qui soutenait le bitcoin ne tient plus vraiment, car l’actif est désormais en partie lié à des dynamiques politiques », a expliqué l’économiste lors d’une récente interview. Gageons que les investissements massifs du clan Trump dans la crypto n’auront pas eu de quoi rassurer des investisseurs déjà très nerveux.

Des entreprises et investisseurs sous pression

La chute du marché affecte aussi les entreprises très exposées aux actifs numériques : Strategy, anciennement MicroStrategy, a ainsi annoncé une perte nette de plus de 12 milliards de dollars au dernier trimestre, conséquence directe de la dévalorisation de ses réserves en bitcoin.

Dans un contexte de politisation croissante des cryptomonnaies, certains élus ont ironisé sur l’effondrement en cours, provoquant en retour la colère d’investisseurs. « Se moquer de ceux qui subissent des pertes financières est d’un très mauvais goût », a dénoncé l’entrepreneur Robert Leshner sur les réseaux sociaux.

Entre spéculation, enjeux politiques et incertitudes réglementaires, l’épisode rappelle surtout la volatilité extrême d’un secteur devenu central dans la finance numérique, mais toujours dépourvu de socle économique stable

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

bitcoin Business

Bitcoin : la firme Strategy accuse une perte de 17,44 milliards de dollars sur le dernier trimestre 2025 (oui mais…)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Les Français changent moins d’opérateur, malgré les forfaits sans engagement

6 Fév. 2026 • 19:50
0 Mobiles / Tablettes

La mobilité des abonnés mobiles français marque le pas malgré les forfaits sans engagement. Selon le dernier observatoire de...

Flickr Logo

Flickr confirme un piratage avec le vol de données d’utilisateurs

6 Fév. 2026 • 18:47
0 Internet

Flickr a notifié ses utilisateurs d’une brèche de sécurité ayant exposé leurs noms réels, adresses e-mail...

Clair Obscur Expedition 33

Clair Obscur : Expedition 33 : les membres du studio faits Chevalier des Arts et des Lettres

6 Fév. 2026 • 18:30
0 Jeux vidéo

Après le fantastique succès critique et public de Clair Obscur : Expedition 33, après l’énorme moisson de prix...

Nvidia GeForce RTX 5090 Carte Graphique GPU

Tout pour l’IA : NVIDIA met le gaming en pause et ne sortirait aucune nouvelle carte graphique en 2026

6 Fév. 2026 • 17:00
1 Actu OS

Selon plusieurs sources industrielles concordantes, NVIDIA ne lancerait aucune nouvelle carte graphique grand public cette année. Une...

TikTok Logo

L’UE accuse TikTok de favoriser les comportements addictifs et exige des changements majeurs

6 Fév. 2026 • 16:00
0 Internet

La Commission européenne estime que TikTok enfreint le Digital Services Act (DSA) en s’appuyant sur des mécanismes de conception...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple va autoriser les chabots IA vocaux sur CarPlay, en plus de Siri

Apple va autoriser les chabots IA vocaux sur CarPlay, en plus de Siri

6 Feb. 2026 • 20:50

image de l'article Les ventes d’iPhone atteignent un niveau record aux États-Unis

Les ventes d’iPhone atteignent un niveau record aux États-Unis

6 Feb. 2026 • 20:33

image de l'article WWDC 2026 : le Swift Student Challenge d’Apple débute aujourd’hui

WWDC 2026 : le Swift Student Challenge d’Apple débute aujourd’hui

6 Feb. 2026 • 18:21

image de l'article Elon Musk révèle comment Apple séduisait les ingénieurs de Tesla pour les recruter

Elon Musk révèle comment Apple séduisait les ingénieurs de Tesla pour les recruter

6 Feb. 2026 • 17:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site