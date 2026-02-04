TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 4 février
Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 4 février

9 min.
4 Fév. 2026 • 16:58
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Soldes

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Apple Watch Ultra 2 en promo à 699€ sur @Amazon
  • Montre Connectée Apple Watch Ultra GPS + Cellular – 49mm, Boîtier en Titane, avec Bracelet, Océan Minuit (Vendeur Tiers – Reconditionné) à 360€ sur @Amazon
  • [Carte E.Leclerc] Ecouteurs sans fil Galaxy Buds 3 Pro Blanc à 89€ sur @E.Leclerc
  • LEGO 10323 Icons – Jeu d’Arcade PAC-MAN à 184,99€ au lieu de 239,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Enceinte sans fil Sony SRS-XB100 – Bluetooth, Portable, Légère, Compacte & Durable IP67 à 35,51€ au lieu de 41,78€ sur @Amazon
  • LEGO Icons 10338 – Transformers Bumblebee – Figurine Robot pour Adultes – Véhicule à 49,99€ au lieu de 69,99€ sur @Cdiscount avec le code LEGOVAL
  • Blu-ray 4K UHD : Dune / Dune : Deuxième Partie à 17,50€ au lieu de 35€ sur @Fnac
  • Adaptateur TP-Link USB Ethernet UE306 – Adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit, Compatible Nintendo Switch, W11/10/8.1/8/7, MacOS et Linux à 9,99€ au lieu de 12,67€ sur @Amazon
  • Coffret Blu-ray 4K Spider-Man : New Generation + Across The Spider-Verse à 20,99€ au lieu de 30€ sur @Fnac
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 279,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 214€ au lieu de 239€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Batterie Externe Coucur – 22.5W 10000mAh , Batterie Portable USB C Input & Output PD3.0 QC4.0 à 15,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 218€ au lieu de 239€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White – E27, 60W, 1100 lumens à 34,99€ au lieu de 53,99€ sur @Amazon
  • HOT! Casque audio sans fil Sony WH-1000XM6 – Bluetooth, Réduction de bruit active, Plusieurs coloris (Via remise au panier) à 323,15€ au lieu de 399€ sur @Fnac
  • Bloc multiprise Baseus – GaN5, USB C 30 W, Chargeur USB C, 3 Prises avec Interrupteur à 20,40€ au lieu de 34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 17,33€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 23,99€ sur @Amazon
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 208€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 5,97€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 4.2 / 5.0 GHz à 251,80€ sur @AliExpress avec le code CDFR25
  • Kit de Watercooling Deepcool LE360 WH V2 – Blanc, 360mm à 59,97€ au lieu de 79,99€ sur @Grosbill
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 21,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Europe Jupiter

Europe : la Lune de Jupiter, pourrait avoir une couche de glace trop épaisse pour abriter la vie

4 Fév. 2026 • 17:26
0 Science

Europe, le satellite glacé de Jupiter, fascine depuis longtemps les scientifiques par son immense océan souterrain, potentiellement...

Claude Logo

Claude restera sans publicité : Anthropic tacle frontalement ChatGPT

4 Fév. 2026 • 15:43
0 Internet

Anthropic promet de ne jamais polluer son chatbot Claude avec de la publicité. Cette annonce stratégique intervient au moment précis...

Samsung Galaxy Chromebook 2

Google programme la mort de ChromeOS pour 2034

4 Fév. 2026 • 14:10
0 Actu OS

Google prévoit de remplacer définitivement son système d’exploitation ChromeOS par une nouvelle interface d’Android pour...

in the blink of an eye

In The Blink of An Eye : premier trailer pour le nouveau film de S.F du réalisateur de Wall-E

4 Fév. 2026 • 13:10
0 Geekeries

Andrew Stanton, le réalisateur oscarisé de Wall-E s’apprête à marquer l’actualité cinématographique...

Nothing Headphone 1 Ecouteur

Nothing préparerait un casque audio over-ear abordable à environ 159 euros

4 Fév. 2026 • 11:45
0 Matériel

Nothing s’apprêterait à élargir sa gamme audio avec un nouveau modèle de casque circum-aural bien plus accessible que son...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

Refurb : Apple vend des iPhone 16 et 16 Pro reconditionnés

4 Feb. 2026 • 17:14

image de l'article Le futur du NFC sur iPhone se dévoile avec des améliorations

Le futur du NFC sur iPhone se dévoile avec des améliorations

4 Feb. 2026 • 16:40

image de l'article Apple forme sa supply-chain indienne avec l’apprentissage du Swift et de la robotique

Apple forme sa supply-chain indienne avec l’apprentissage du Swift et de la robotique

4 Feb. 2026 • 16:18

image de l'article L’app Apple Sports ajoute la Coupe de France pour le foot et le golf

L’app Apple Sports ajoute la Coupe de France pour le foot et le golf

4 Feb. 2026 • 15:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site