Saint-Valentin Godeal24 : Office 2021 dès 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 €

La fête la plus romantique de l’année approche, et les promos de la Saint-Valentin sont déjà là. Faites plaisir aux joueurs avec des clés WinOS authentiques chez Godeal24 durant la vente spéciale Saint-Valentin, ou optez pour les suites Office classiques à des tarifs au moins 90 % moins chers. Ici, pas d’abonnement : un achat unique pour une licence perpétuelle, avec des logiciels modernes. Cerise sur le gâteau, l’assistance client est incluse pour vous accompagner en cas de besoin. Préparez un cadeau utile et pertinent pour la Saint-Valentin !

Marre des prélèvements récurrents ? Cette offre change la donne. Conçu pour les pros, MS Office 2021 est disponible en licence à vie pour un paiement unique de 30,25 €. Finies les mensualités et les renouvellements annuels. Pour l’édition, l’analyse ou la présentation, vous retrouvez la suite complète d’outils classiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access. Côté Mac, MS Office 2021 Home & Business pour Mac est proposé à seulement 46,99 € : un pack plus sobre, parfait pour gérer ses finances et ses contacts, notamment si vous migrez d’un PC vers un Mac et préférez Office aux applications Apple ou à la suite Google, moins complète.

Le bon moment pour dire adieu à l’abonnement ! Un paiement, un usage à vie

Avec 10 € on n’achète plus grand-chose… sauf une mise à niveau intelligente. Godeal24 propose Windows 11 Pro à seulement 12,25 € : de quoi redonner une seconde jeunesse à un PC vieillissant.

Offre limitée : Windows authentique à prix imbattable

−62 % sur Office et les bundles (code « SGO62 »)

Packs multi-licences authentiques — les plus abordables de l’année

Trouvez chez Godeal24 des clés pour l’optimisation système, la sécurité, le multimédia et d’autres utilitaires, à des prix très compétitifs. Boostez les performances, sécurisez vos appareils et simplifiez vos flux de travail sans exploser votre budget. Faites vite : ces offres exclusives expirent bientôt.

Outils PC pratiques

>>> Plus d’outils

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 se concentre sur des licences logicielles garanties, livrées par voie numérique (sans frais d’expédition). En dehors de la clé de licence, vous n’avez rien d’autre à payer. Des conseils gratuits de l’équipe d’assistance professionnelle sont inclus, avant comme après l’achat. La satisfaction client se reflète dans des milliers d’avis authentiques et une excellente note de 4,8 / 5 sur Trustpilot. Vous cherchez une activation pérenne à prix abordable ? Ne cherchez plus : Godeal24 propose des clés Microsoft authentiques. Profitez-en tant que le code de réduction est valable.

[Sponso]