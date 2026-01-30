TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#Soldes] Les promos High-Tech du 30 janvier
Promos

[#Soldes] Les promos High-Tech du 30 janvier

9 min.
30 Jan. 2026 • 17:57
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Soldes

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • Batterie Externe Coucur – 22.5W 10000mAh , Batterie Portable USB C Input & Output PD3.0 QC4.0 à 12,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Support Chargeur Induction Lisen pour iPhone (via remise au panier – vendeur tiers) à 13,99€ sur @Amazon
  • HOT! Ecouteurs sans Fil Apple AirPods Pro 3 – réduction Active du Bruit, recharge USB-C à 213€ au lieu de 239€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White – E27, 60W, 1100 lumens à 34,99€ au lieu de 53,99€ sur @Amazon
  • HOT! Casque audio sans fil Sony WH-1000XM6 – Bluetooth, Réduction de bruit active, Plusieurs coloris (Via remise au panier) à 323,15€ au lieu de 399€ sur @Fnac
  • Bloc multiprise Baseus – GaN5, USB C 30 W, Chargeur USB C, 3 Prises avec Interrupteur à 20,40€ au lieu de 34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Télécommande/Interrupteur Philips Hue (Zigbee) / Smart Dimmer Sans-fil V2, variateur de lumière à 17,33€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe Ugreen Nexode – 10000mAh, 20W, Compatible avec MagSafe iPhone à 23,99€ sur @Amazon
  • Casque audio Sony WH-1000XM5 – Réduction de bruit active, Noir à 208€ au lieu de 272,48€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Pack de 4 Samsung Galaxy SmartTag2 Noir et Blanc à 55€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 5,97€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 14″ Apple MacBook Pro – Puce M5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Noir, MDE04FN/A à 1649€ sur @Carrefour
  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Kit de Watercooling Deepcool LE360 WH V2 – Blanc, 360mm à 59,97€ au lieu de 79,99€ sur @Grosbill
  • Pack de 5 Ventilateurs PC Thermalright TL-C12C-S – ARGB, 120 mm, PWM Silent, Ventilateur d’ordinateur avec roulement S-FDB à 21,27€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 142,90€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

3G 4G 5G Logo

La 5G millimétrique n’intéresse pas les opérateurs français

30 Jan. 2026 • 20:53
0 Mobiles / Tablettes

La 5G millimétrique (mmWave), qui propose des débits vraiment très rapides, est au point mort en France. Jugée trop...

xreal-1s-1

XREAL déploie une fonction de conversion 3D en temps réel sur ses lunettes AR

30 Jan. 2026 • 18:40
1 Logiciels

La société chinoise XREAL enrichit les possibilités de ses appareils connectés en annonçant une fonctionnalité...

Femme Passant Un Appel Avec Un Téléphone Portable

Usurpation de numéros (spoofing) : l’Arcep ouvre une enquête contre les opérateurs

30 Jan. 2026 • 18:29
1 Mobiles / Tablettes

L’Arcep ouvre une enquête administrative ciblant l’ensemble des opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free...

Miranda Uranus

Miranda, la petite lune glacée d’Uranus, cacherait un océan profond de 100 km

30 Jan. 2026 • 17:40
0 Science

Une petite lune d’Uranus pourrait bien bouleverser notre vision des mondes glacés. Des chercheurs estiment désormais que Miranda,...

Mozilla VPN

La France va s’attaquer aux VPN, après l’interdiction des réseaux sociaux

30 Jan. 2026 • 17:14
6 Internet

« Les VPN, c’est le prochain sujet sur ma liste ». Telle est la déclaration d’Anne Le Hénanff, la ministre...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple perd encore des chercheurs IA et un responsable de Siri

Apple perd encore des chercheurs IA et un responsable de Siri

30 Jan. 2026 • 20:18

image de l'article Apple arrête son programme de mise à niveau d’iPhone au Royaume-Uni

Apple arrête son programme de mise à niveau d’iPhone au Royaume-Uni

30 Jan. 2026 • 19:41

image de l'article Sugar saison 2 : la série néo-noir avec Colin Farrell prend date sur Apple TV

Sugar saison 2 : la série néo-noir avec Colin Farrell prend date sur Apple TV

30 Jan. 2026 • 18:26

image de l'article Apple dévoile son court-métrage du Nouvel An chinois tourné à l’iPhone 17 Pro

Apple dévoile son court-métrage du Nouvel An chinois tourné à l’iPhone 17 Pro

30 Jan. 2026 • 18:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site