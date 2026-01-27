TENDANCES
Elegoo dévoile la Centauri Carbon 2 Combo, sa première imprimante 3D FDM multicolore grand public
Matériel

Elegoo dévoile la Centauri Carbon 2 Combo, sa première imprimante 3D FDM multicolore grand public

3 min.
27 Jan. 2026
0

Le marché de l’impression 3D poursuit sa démocratisation, et Elegoo entend bien s’y imposer avec un nouveau modèle orienté à la fois vers la créativité et la simplicité d’usage. Le constructeur vient de lancer la Centauri Carbon 2 Combo, une imprimante 3D FDM CoreXY qui marque une première pour la marque : l’impression multicolore jusqu’à quatre teintes simultanées, dans un format compact et largement automatisé.

Une impression multicolore pensée pour la simplicité

La Centauri Carbon 2 Combo repose sur un système de gestion indépendante des moteurs et de chemins d’alimentation raccourcis, permettant des changements de couleur quasi instantanés pendant l’impression. Les bobines équipées de puces RFID sont automatiquement reconnues, ce qui déclenche les paramètres adaptés au type et à la couleur du filament, sans réglages manuels fastidieux.

Centauri Carbon 2 Combo

L’imprimante embarque également une fonction de recharge automatique : lorsqu’une bobine est vide, l’impression reprend avec la suivante sans interruption. Un système de détection des enchevêtrements met en pause la machine en cas de problème, tandis qu’un support de filament motorisé rembobine les restes pour limiter les pertes.

Des performances solides dans un format silencieux

Conçue pour gérer des matériaux exigeants, la Centauri Carbon 2 Combo dispose d’une chambre fermée avec régulation thermique active et d’une buse en acier trempé capable d’atteindre 350 °C. Cette configuration autorise l’impression de filaments avancés comme le PC, le PET ou les composites renforcés en fibres, tout en réduisant les risques de déformation et de fissuration.

Centauri Carbon 2 Combo 1

Malgré cette puissance, le niveau sonore reste contenu autour de 45 dB, ce qui permet une utilisation prolongée dans un environnement domestique ou de bureau sans nuisance notable. L’interface repose sur un écran tactile de 5 pouces, conçu pour être accessible aux débutants comme aux utilisateurs confirmés.

Disponible pour l’instant uniquement sur le site officiel d’Elegoo au prix de 439 euros, la Centauri Carbon 2 Combo s’adresse autant aux amateurs souhaitant se lancer dans l’impression 3D qu’aux créateurs cherchant à produire rapidement des objets personnalisés et multicolores. Le concurrent directe, la Bamboo Lab P1S, est prévenu…

