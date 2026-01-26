TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty pour en prendre le contrôle
Business Tech

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty pour en prendre le contrôle

3 min.
26 Jan. 2026 • 14:10
0

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky passe à l’offensive pour sécuriser le contrôle de Fnac Darty. Via sa société EP Group, il a transmis une offre publique d’achat (OPA) au conseil d’administration du spécialiste de l’électronique et des produits culturels, proposant un prix de 36 euros par action. Cette opération valorise l’entreprise à plus d’un milliard d’euros et vise à lui permettre de franchir le seuil des 50 % du capital, consolidant ainsi sa position d’actionnaire principal (actuellement à 28,5 %).

Fnac Darty Logos

Cette montée en puissance intervient dans un contexte géopolitique sensible. En prenant la majorité, Daniel Kretinsky empêcherait de facto le géant chinois de l’e-commerce JD.com d’accroître son influence sur l’entreprise française. JD.com est en effet en train d’acquérir le distributeur allemand Ceconomy, qui détient plus de 20 % de Fnac Darty, lui conférant indirectement le statut de deuxième actionnaire. Ce dossier avait d’ailleurs alerté le ministère de l’Économie à l’automne, poussant JD.com à accepter fin novembre de ne pas augmenter sa participation ni d’intervenir dans la gestion.

Une offre accueillie favorablement et un maintien en Bourse

La proposition financière représente une prime significative pour les actionnaires. Le prix de 36 euros offre une plus-value d’environ 25 % sur le cours moyen de l’action ces derniers mois. L’investissement total nécessaire pour atteindre la majorité absolue avoisine les 230 millions d’euros. Le conseil d’administration a réagi positivement à cette initiative : « Le conseil d’administration de Fnac Darty a unanimement accueilli favorablement l’offre », indique le groupe.

Le dépôt officiel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est attendu avant la fin du premier trimestre 2026. Fait notable, cette OPA ne signera pas la fin de l’aventure boursière de l’enseigne. EP Group a précisé dans son communiqué n’avoir pas l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligataire. Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, voit dans ce mouvement un signal fort : « Nous saluons ce projet de notre premier actionnaire, qui témoigne d’un soutien renouvelé à notre plan Beyond everyday et à notre stratégie de plus long terme ».

L’opération de rachat reste soumise au feu vert des autorités de la concurrence française et suisse, ainsi qu’à l’approbation de la Commission européenne.

Cession de Nature & Découvertes et résultats 2025 en demi-teinte

Parallèlement à cette restructuration, Fnac Darty entame un nettoyage de son portefeuille d’actifs. Le groupe a annoncé chercher à se séparer de Nature & Découvertes, l’enseigne de bien-être acquise en 2019, dont les difficultés financières pèsent désormais sur les comptes globaux.

Côté finances, l’année 2025 s’achève sur un bilan mitigé. Les résultats préliminaires montrent un chiffre d’affaires quasi stable (+0,7 %) à 10,3 milliards d’euros à périmètre et change constants, avec un résultat opérationnel courant en légère hausse à 203 millions d’euros. Toutefois, la fin d’année a été marquée par la contre-performance de la France qui représente près de 60 % de l’activité et a vu ses ventes reculer de 0,6 % sur un an au quatrième trimestre. Le groupe avait déjà signalé une perte nette de 86 millions d’euros au premier semestre 2025.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Fnac Darty Logos Internet

Fnac Darty : l’arrivée du chinois JD.com au capital est examinée par la France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 26 janvier

26 Jan. 2026 • 18:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

puce Microsoft Maia 200

Microsoft Maia 200 : un nouvel accélérateur d’inférence IA pour réduire le coût de génération des jetons

26 Jan. 2026 • 17:37
0 Matériel

Microsoft a annoncé le lancement de Maia 200, une puce dédiée à l’inférence en intelligence artificielle....

Gmail Logo

Gmail corrige le bug du filtre anti-spam ne fonctionnant plus

26 Jan. 2026 • 17:04
0 Internet

Google a résolu une panne qui affectait Gmail et provoquait un dysfonctionnement complet des filtres anti-spam. Les utilisateurs ont connu une...

Grok Icone Logo

L’UE ouvre une enquête sur Grok après la génération massive d’images pédocriminelles

26 Jan. 2026 • 16:05
0 Logiciels

L’intelligence artificielle générative est une nouvelle fois au cœur d’une controverse majeure. L’Union...

Tempête USA

Météo : Nvidia dévoile de nouveaux modèles d’IA capables d’anticiper les tempêtes

26 Jan. 2026 • 15:35
0 Science

Alors que plusieurs régions des États-Unis viennent d’être frappées par une tempête hivernale difficile à...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Malware : une base de données expose près d’un million de mots de passe iCloud

Malware : une base de données expose près d’un million de mots de passe iCloud

26 Jan. 2026 • 17:53

image de l'article Apple confirme l’arrivée imminente d’iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1

Apple confirme l’arrivée imminente d’iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1

26 Jan. 2026 • 16:46

image de l'article Apple annonce le bracelet Black Unity 2026 pour Apple Watch

Apple annonce le bracelet Black Unity 2026 pour Apple Watch

26 Jan. 2026 • 15:28

image de l'article Apple annonce l’AirTag 2 avec une meilleure portée

Apple annonce l’AirTag 2 avec une meilleure portée

26 Jan. 2026 • 15:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site