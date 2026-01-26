Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty pour en prendre le contrôle

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky passe à l’offensive pour sécuriser le contrôle de Fnac Darty. Via sa société EP Group, il a transmis une offre publique d’achat (OPA) au conseil d’administration du spécialiste de l’électronique et des produits culturels, proposant un prix de 36 euros par action. Cette opération valorise l’entreprise à plus d’un milliard d’euros et vise à lui permettre de franchir le seuil des 50 % du capital, consolidant ainsi sa position d’actionnaire principal (actuellement à 28,5 %).

Cette montée en puissance intervient dans un contexte géopolitique sensible. En prenant la majorité, Daniel Kretinsky empêcherait de facto le géant chinois de l’e-commerce JD.com d’accroître son influence sur l’entreprise française. JD.com est en effet en train d’acquérir le distributeur allemand Ceconomy, qui détient plus de 20 % de Fnac Darty, lui conférant indirectement le statut de deuxième actionnaire. Ce dossier avait d’ailleurs alerté le ministère de l’Économie à l’automne, poussant JD.com à accepter fin novembre de ne pas augmenter sa participation ni d’intervenir dans la gestion.

Une offre accueillie favorablement et un maintien en Bourse

La proposition financière représente une prime significative pour les actionnaires. Le prix de 36 euros offre une plus-value d’environ 25 % sur le cours moyen de l’action ces derniers mois. L’investissement total nécessaire pour atteindre la majorité absolue avoisine les 230 millions d’euros. Le conseil d’administration a réagi positivement à cette initiative : « Le conseil d’administration de Fnac Darty a unanimement accueilli favorablement l’offre », indique le groupe.

Le dépôt officiel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est attendu avant la fin du premier trimestre 2026. Fait notable, cette OPA ne signera pas la fin de l’aventure boursière de l’enseigne. EP Group a précisé dans son communiqué n’avoir pas l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligataire. Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, voit dans ce mouvement un signal fort : « Nous saluons ce projet de notre premier actionnaire, qui témoigne d’un soutien renouvelé à notre plan Beyond everyday et à notre stratégie de plus long terme ».

L’opération de rachat reste soumise au feu vert des autorités de la concurrence française et suisse, ainsi qu’à l’approbation de la Commission européenne.

Cession de Nature & Découvertes et résultats 2025 en demi-teinte

Parallèlement à cette restructuration, Fnac Darty entame un nettoyage de son portefeuille d’actifs. Le groupe a annoncé chercher à se séparer de Nature & Découvertes, l’enseigne de bien-être acquise en 2019, dont les difficultés financières pèsent désormais sur les comptes globaux.

Côté finances, l’année 2025 s’achève sur un bilan mitigé. Les résultats préliminaires montrent un chiffre d’affaires quasi stable (+0,7 %) à 10,3 milliards d’euros à périmètre et change constants, avec un résultat opérationnel courant en légère hausse à 203 millions d’euros. Toutefois, la fin d’année a été marquée par la contre-performance de la France qui représente près de 60 % de l’activité et a vu ses ventes reculer de 0,6 % sur un an au quatrième trimestre. Le groupe avait déjà signalé une perte nette de 86 millions d’euros au premier semestre 2025.