En 2025, l’éolien et le solaire ont dépassé les énergies fossiles en Europe (et c’est une grande première !)

Voilà enfin une vraie bonne nouvelle pour démarrer une année 2026 partie sur des bases assez morose : en 2025, deux sources renouvelables — l’éolien et le solaire — ont généré davantage d’électricité que l’ensemble des énergies fossiles sur le continent européen. ! C’est évidemment une grande première, mais il faudra faire encore beaucoup plus pour infléchir la courbe d’augmentation des températures, sachant que l’Europe n’est pas la seule à devoir faire des efforts : la crise climatique est autant mondiale que systémique.

Les renouvelables deviennent la première source d’électricité en Europe

Selon donc les données du think tank Ember, les énergies renouvelables ont fourni plus de 50 % de l’électricité produite dans l’Union européenne en 2025. À elles seules, l’énergie éolienne et le solaire ont représenté environ 30 % du mix électrique, contre 29 % pour toutes les sources fossiles combinées. Une première historique qui confirme l’accélération structurelle de la transition énergétique européenne.

Le solaire s’impose comme la filière la plus dynamique, avec une croissance annuelle proche de 20 %. Ce dernier représente désormais près de 13 % de la production électrique totale du continent. Certains pays se démarquent particulièrement, notamment la Hongrie, Chypre, la Grèce, l’Espagne et les Pays-Bas, qui ont fortement accéléré leurs capacités photovoltaïques.

Une transition portée par la réduction des coûts énergétiques

Si l’urgence climatique reste un moteur essentiel, la bascule vers les renouvelables s’explique aussi par des considérations économiques. En 2025, l’Union européenne a priorisé la baisse des factures énergétiques pour les ménages et les entreprises. Or, les autorités européennes ont identifié une cause centrale à la volatilité des prix : la dépendance aux combustibles fossiles importés, coûteux et géopolitiquement instables.

NEW | Wind and solar generated more power than fossil fuels in the EU for the FIRST time ever. 🌪️ and ☀️ made up a RECORD 30% of 🇪🇺 electricity, up from 20% just five years ago.https://t.co/Xc3t0VEw14 pic.twitter.com/PMXuUTBzKP — Ember (@ember_energy) January 22, 2026

Dans ce contexte, le recul du charbon s’est accéléré, tandis que le gaz est devenu la principale source fossile sous pression, tant pour son impact climatique que pour son coût. À l’inverse, l’éolien et le solaire offrent désormais une production locale, stable et de plus en plus compétitive, renforçant l’indépendance énergétique du continent. On notera que la France dispose d’un environnement singulier par rapport à ses voisins européens, le gros de sa consommation électrique étant assuré par ses centrales nucléaires, elles aussi très peu productrices de CO2 ou de gaz à effets de serre.

Ces chiffres étonnants confirment en tout cas que la transition énergétique européenne n’est plus seulement un objectif environnemental, mais bien déjà une réalité, même s’il reste du chemin à parcourir. L’Europe semble entrer dans une nouvelle phase de son modèle énergétique, où les renouvelables ne sont plus une alternative, mais bel et bien la norme.