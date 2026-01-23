TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Énergie En 2025, l’éolien et le solaire ont dépassé les énergies fossiles en Europe (et c’est une grande première !)
Énergie

En 2025, l’éolien et le solaire ont dépassé les énergies fossiles en Europe (et c’est une grande première !)

3 min.
23 Jan. 2026 • 12:54
2

Voilà enfin une vraie bonne nouvelle pour démarrer une année 2026 partie sur des bases assez morose : en 2025, deux sources renouvelables — l’éolien et le solaire — ont généré davantage d’électricité que l’ensemble des énergies fossiles sur le continent européen. ! C’est évidemment une grande première, mais il faudra faire encore beaucoup plus pour infléchir la courbe d’augmentation des températures, sachant que l’Europe n’est pas la seule à devoir faire des efforts : la crise climatique est autant mondiale que systémique.

Les renouvelables deviennent la première source d’électricité en Europe

Selon donc les données du think tank Ember, les énergies renouvelables ont fourni plus de 50 % de l’électricité produite dans l’Union européenne en 2025. À elles seules, l’énergie éolienne et le solaire ont représenté environ 30 % du mix électrique, contre 29 % pour toutes les sources fossiles combinées. Une première historique qui confirme l’accélération structurelle de la transition énergétique européenne.

eolienne

Le solaire s’impose comme la filière la plus dynamique, avec une croissance annuelle proche de 20 %. Ce dernier représente désormais près de 13 % de la production électrique totale du continent. Certains pays se démarquent particulièrement, notamment la Hongrie, Chypre, la Grèce, l’Espagne et les Pays-Bas, qui ont fortement accéléré leurs capacités photovoltaïques.

Une transition portée par la réduction des coûts énergétiques

Si l’urgence climatique reste un moteur essentiel, la bascule vers les renouvelables s’explique aussi par des considérations économiques. En 2025, l’Union européenne a priorisé la baisse des factures énergétiques pour les ménages et les entreprises. Or, les autorités européennes ont identifié une cause centrale à la volatilité des prix : la dépendance aux combustibles fossiles importés, coûteux et géopolitiquement instables.

Dans ce contexte, le recul du charbon s’est accéléré, tandis que le gaz est devenu la principale source fossile sous pression, tant pour son impact climatique que pour son coût. À l’inverse, l’éolien et le solaire offrent désormais une production locale, stable et de plus en plus compétitive, renforçant l’indépendance énergétique du continent. On notera que la France dispose d’un environnement singulier par rapport à ses voisins européens, le gros de sa consommation électrique étant assuré par ses centrales nucléaires, elles aussi très peu productrices de CO2 ou de gaz à effets de serre.

Panneaux Solaires

Ces chiffres étonnants confirment en tout cas que la transition énergétique européenne n’est plus seulement un objectif environnemental, mais bien déjà une réalité, même s’il reste du chemin à parcourir. L’Europe semble entrer dans une nouvelle phase de son modèle énergétique, où les renouvelables ne sont plus une alternative, mais bel et bien la norme.

 

SOURCEFutura Sciences

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Eoliennes Energie

Transition énergétique : la Chine franchit un cap historique face aux énergies fossiles

2 commentaires pour cet article :

  • Chris(via l'app )
    23 Jan. 2026 • 13:09
    Même le Danemark veut reautoriser le nucléaire devant l’absurdité de l’intermittence des enr. 50 milliards budgeté pour relier les éoliennes et déséquilibrer le réseau comme lors du black-out espagnol. Une ineptie.
  • Meo(via l'app )
    23 Jan. 2026 • 13:44
    Pour rappel : le nucléaire n’est pas une énergie fossile !Donc :L’ensemble éolien + solaire a produit plus d’électricité que les sources fossiles (charbon + gaz + pétrole)Pas que le nucléaire !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Vimeo Logo

Vimeo annonce des licenciements après son rachat par Bending Spoons

23 Jan. 2026 • 11:40
0 Business

La plateforme de vidéo en ligne Vimeo traverse une nouvelle phase de restructuration. Quelques mois après son rachat par le groupe...

Optimus Gen 2

Elon Musk annonce que le robot humanoïde Optimus sera en vente aux particuliers en 2027

23 Jan. 2026 • 10:16
0 Science

Lors du Forum économique mondial de Davos, Elon Musk a une nouvelle fois créé la surprise en affirmant que Tesla commercialiserait...

TikTok Logo Drapeau Americain

TikTok vend ses activités aux États-Unis et évite une interdiction

23 Jan. 2026 • 9:13
0 Internet

TikTok a officialisé la vente de ses activités aux États-Unis à un consortium d’investisseurs, mettant fin à un...

Google Mode IA Donnees Applications Tierces

Le Mode IA de Google intègre vos données de Gmail et Photos pour une recherche sur mesure

22 Jan. 2026 • 20:59
0 Internet

Google déploie la fonctionnalité « Personal Intelligence » (intelligence personnelle) dans le mode IA de son moteur de recherche...

Fable

Fable se dévoile en détails : personnages, lore, combats, date de sortie, plateformes, etc.

22 Jan. 2026 • 20:16
0 Jeux vidéo

Après de longues années d’attente, Fable s’apprête à signer son grand retour avec une relecture moderne de la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article 1Password renforce sa sécurité avec des alertes anti-phishing (lors du « collage » de mots de passe)

1Password renforce sa sécurité avec des alertes anti-phishing (lors du « collage » de mots de passe)

23 Jan. 2026 • 12:10

image de l'article Nouveaux MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : des annonces attendues lors d’un évènement à Los Angeles

Nouveaux MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : des annonces attendues lors d’un évènement à Los Angeles

23 Jan. 2026 • 10:49

image de l'article L’app Apple Météo agace les météorologues avec ses mauvaises prévisions

L’app Apple Météo agace les météorologues avec ses mauvaises prévisions

23 Jan. 2026 • 9:39

image de l'article iPhone 18 Pro : la Dynamic Island serait plus petite de 35 %

iPhone 18 Pro : la Dynamic Island serait plus petite de 35 %

23 Jan. 2026 • 8:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site