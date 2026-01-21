TENDANCES
Akai MPC XL : Akai commercialise sa groovebox la plus puissante

21 Jan. 2026 • 14:30
Akai frappe un grand coup avec la MPC XL, une nouvelle groovebox autonome qui repousse les limites de la célèbre gamme MPC. Héritière directe de machines qui ont façonné la production hip-hop depuis les années 1980, cette version XL se positionne comme un véritable studio de création musicale tout-en-un, pensé autant pour les producteurs professionnels que pour les compositeurs exigeants.

Une puissance de calcul sans précédent pour une MPC

La MPC XL embarque un processeur quatre fois plus performant que celui des modèles précédents, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de charger simultanément jusqu’à 32 instruments virtuels et de gérer 16 pistes audio sans latence notable, un bond en avant qui rapproche encore davantage la machine d’un environnement de production sur ordinateur, tout en conservant une approche totalement autonome.

L’interface repose sur un écran tactile OLED de 10 pouces, complété par une large palette de boutons physiques et de potentiomètres, dont 16 encodeurs rotatifs offrant un retour visuel instantané. Le système d’exploitation propriétaire d’Akai propose désormais une vue d’arrangement complète, inspirée des stations audionumériques modernes.

Des pads repensés et une connectique exhaustive

Au cœur de l’expérience MPC, on retrouve bien sûr les 16 pads emblématiques, ici subdivisés en quatre zones programmables chacun. Ils peuvent déclencher des samples, contrôler des effets ou piloter des paramètres en temps réel. Deux bandes tactiles assignables viennent compléter l’ensemble pour un contrôle encore plus précis.

Côté connectique, la MPC XL intègre des préamplis micro, des entrées phono pour l’échantillonnage vinyle, des entrées instruments et de multiples sorties audio, faisant d’elle une station centrale dans n’importe quel setup de studio ou de scène.

Un écosystème logiciel riche et ouvert

La machine est livrée avec une large bibliothèque de sons, d’effets et de plug-ins, incluant même certaines créations issues de concurrents comme Native Instruments. La MPC XL prend également en charge des fonctions avancées telles que la séparation de pistes (stems), le time-stretching ou l’édition audio non destructive.

Akai MPC XL

Entièrement autonome, la MPC XL ne fonctionne toutefois pas sur batterie et nécessite une alimentation secteur permanente, à l’image de certaines stations concurrentes haut de gamme. Disponible dès maintenant au prix d’environ 2 900 dollars (autant en euros), la MPC XL s’adresse clairement aux créateurs qui recherchent une solution matérielle ultra complète et capable de rivaliser avec les configurations logicielles les plus avancées.

L’Akai MPC XL peut être commandée chez le revendeur Thomann au prix de 2799 euros.

Les specs :

Processeur 8 cœurs de deuxième génération
Écran multi-touch 10,1″ avec angle de vision réglable
16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne
16 pads RGB sensibles à la vélocité avec nouvelle technologie de capteurs 3D
Contrôleur tactile assignable (touch strip)
16 encodeurs Q-Link avec affichage OLED
16 boutons rétroéclairés RGB
Jusqu’à 32 instruments plug-in simultanés
16 pistes audio et 256 voix d’échantillonnage disponibles en même temps
Trois ports USB-A pour périphériques de stockage ou contrôleurs MIDI
Lecteur de carte SD
Port USB-C pour connexion à Mac, PC, iOS et Android (incluant l’échantillonnage audio depuis des appareils mobiles et jusqu’à 24 canaux d’entrée/sortie avec un DAW)
16 sorties CV/Gate : 4 x TRS 3,5 mm
Deux entrées MIDI et quatre sorties MIDI : DIN 5 broches
Deux entrées ligne/micro : combo XLR/TRS avec alimentation fantôme commutable (+48 V)
Deux entrées ligne : jack 6,3 mm / RCA, commutables en phono
Deux entrées instrument : jack 6,3 mm
Deux sorties casque : jack 3,5 mm et 6,3 mm
Huit sorties ligne : jack 6,3 mm
Dimensions (L x P x H) : 488 x 543 x 94 mm
Poids : 7,2 kg
Alimentation incluse (19 V CC, 3,42 A)

