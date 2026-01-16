TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires Mentra lance des lunettes connectées dédiées au livestream sur YouTube… ou OnlyFans
Matériel et Accessoires

Mentra lance des lunettes connectées dédiées au livestream sur YouTube… ou OnlyFans

2 min.
16 Jan. 2026 • 9:45
0

Cela devait arriver : les Mentra Live Camera Glasses, un modèle pensé avant tout pour la diffusion vidéo en direct. Open source et compatibles avec de nombreuses plateformes, elles ciblent notamment les créateurs de contenus sur X, YouTube, Twitch… et même OnlyFans, un choix assumé par la marque américaine.

Des lunettes connectées conçues pour le streaming

Contrairement aux modèles concurrents intégrant un écran, Mentra a opté pour une approche minimaliste : pas d’affichage, mais une caméra embarquée capable de filmer en 1080p avec un champ de vision de 119 degrés. Ce parti pris permet d’améliorer l’autonomie, annoncée jusqu’à 12 heures selon l’usage, et de réduire le poids à seulement 43 grammes. Les lunettes sont également compatibles avec des verres correcteurs.

Mentra Glasses

Un écosystème ouvert et personnalisable

Autre particularité notable : Mentra mise sur un système ouvert, avec une boutique d’applications dédiée baptisée MiniApp Store. On y trouve déjà des outils de traduction en temps réel, de rappels, de jeux de mémoire ou encore des intégrations pour réseaux sociaux. Cette ouverture technique facilite aussi l’accès à des plateformes souvent absentes des boutiques d’applications traditionnelles, comme OnlyFans.

Prix, disponibilité et perspectives

Commercialisées à 299 dollars, les Mentra Live Camera Glasses seront expédiées à partir du 15 février, avec une seconde vague prévue fin du mois. En misant sur le livestream et un écosystème ouvert, la startup espère se démarquer dans un marché des lunettes intelligentes encore en pleine structuration, où l’innovation passe autant par les usages que par le matériel.

