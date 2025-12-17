Une encre métallique révolutionnaire rend les objets invisibles aux radars

Des chercheurs sud-coréens viennent de réaliser un véritable fantasme de furtivité technologique. Leur innovation (véritablement disruptive) consiste en une encre métallique souple capable de neutraliser la détection radar lorsqu’elle est appliquée sur quasiment n’importe quelle surface. Une première mondiale qui ouvre des perspectives totalement inédites.
Contrairement aux dispositifs dits « d’invisibilité optique », qui reposent sur des illusions visuelles ou la déviation de la lumière, cette avancée agit dans le spectre des ondes électromagnétiques. L’objet traité reste visible à l’œil nu, mais devient pratiquement indétectable pour les systèmes radar et certains capteurs électroniques.
Développée au KAIST, à Daejeon, l’encre repose sur un « liquid metal composite ink » (LMCP). Une fois appliqué et séché, ce matériau forme un réseau métallique souple, intégré à une matrice extensible. Ce « métamatériau » absorbe alors l’énergie des ondes radar au lieu de la réfléchir, réduisant ainsi la signature électromagnétique de l’objet recouvert.
L’un des atouts majeurs de cette encre est sa flexibilité : elle peut être étirée jusqu’à 1 200 % sans aucune perte de conductivité. Résistante à l’oxydation, elle conserve aussi ses propriétés même après une longue exposition à l’air. Sa fabrication est également compatible avec une production industrielle, par simple impression ou application au pinceau, sans équipements lourds.
Les applications envisagées vont des vêtements intelligents aux peaux robotiques, en passant par la réduction des interférences électromagnétiques. Mais les usages militaires, notamment pour les drones et équipements terrestres, apparaissent comme les plus « logiques ».
