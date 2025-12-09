TENDANCES
Actualité Mobiles et Tablettes

Les Pixel 9 Pro ont des problèmes d’écran, Google propose la réparation gratuite

9 Déc. 2025 • 20:33
Google vient d’annoncer la mise en place d’un programme de réparation pour ses Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, confrontés à des problèmes au niveau de l’écran. L’entreprise propose également une prolongation de garantie spécifique pour le Pixel 9 Pro Fold, couvrant le smartphone pliable jusqu’à trois ans après la date d’achat initiale.

Google Pixel 9 Pro Fold Avant Arriere

Ligne verticale et scintillement sur les Pixel 9 Pro

Un programme de réparation étendu a été mis en place pour les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Google reconnaît qu’un nombre limité de ces smartphones peut présenter des dysfonctionnements visuels précis : une ligne verticale traversant l’écran de bas en haut ou un scintillement.

Pour bénéficier de cette prise en charge, l’appareil ne doit pas présenter de fissures ou d’autres dommages physiques. Les propriétaires peuvent vérifier leur éligibilité directement sur le site de Google. Contrairement au modèle pliant, ce programme promet une réparation plutôt qu’un remplacement complet.

Parallèlement, Google instaure un programme de garantie étendue distinct pour le Pixel 9 Pro Fold. Bien que la nature exacte du problème ne soit pas explicitement détaillée, les indices pointent vers l’écran. La page d’assistance mentionne en effet que les fissures ou l’intrusion de liquide peuvent invalider la garantie et fait référence aux utilisateurs ayant payé pour un remplacement d’écran avant le 8 décembre 2025.

Si un Pixel 9 Pro Fold est touché cté par des problèmes fonctionnels couverts, son propriétaire pourra prétendre à un remplacement gratuit de l’appareil. Cette extension porte la couverture à trois ans à compter de la date d’achat du produit neuf. Pour les autres pannes non couvertes par ce programme spécifique, la garantie limitée standard de Google reste applicable.

