Science

Un cosmonaute russe écarté d’une mission SpaceX… à cause de soupçons d’espionnage ?

4 Déc. 2025 • 12:50
0

Un nouveau fait troublant vient secouer la coopération spatiale internationale. Le cosmonaute russe Oleg Artemyev a été retiré de la mission Crew-12 de SpaceX qui doit rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) au mois de février 2026. Roscosmos a confirmé son remplacement par Andreï Fedyayev, sans fournir d’explication détaillée. En coulisses, l’affaire prend toutefois une dimension bien plus sensible.

Des accusations graves liées à des données sensibles

Selon plusieurs sources concordantes, Artemyev serait soupçonné d’avoir enfreint des règles strictes de protection des informations sensibles lors de son entraînement aux États-Unis. Il lui est reproché d’avoir photographié des documents et équipements internes de SpaceX, puis d’avoir exporté ces données en dehors des sites sécurisés, des « dérapages » qui ressemblent à s’y méprendre à de l’espionnage technologique. Ces faits pourraient relever des réglementations ITAR, qui encadrent sévèrement la diffusion d’informations liées aux technologies stratégiques.

Oleg-Artemyev-astronaute

L’astronaute russe Oleg Artemyev

Une mise à l’écart qui intrigue les experts

Des analystes du vol habité estiment qu’une telle sanction, décidée à quelques semaines seulement du lancement, est exceptionnellement rare pour un astronaute aussi expérimenté. « Il est difficile d’imaginer qu’une violation d’une telle gravité soit accidentelle », a estimé un spécialiste du secteur, relançant ainsi l’hypothèse d’une tentative d’espionnage.

Roscosmos affaibli dans un contexte déjà critique

L’incident intervient à un moment particulièrement délicat pour l’agence spatiale russe. Un accident récent sur un pas de tir Soyouz a paralysé les capacités de lancement des équipages vers l’ISS pour une durée indéfinie. Cette situation contraint donc la Russie à dépendre quasi exclusivement des lanceurs américains pour maintenir sa présence en orbite. Dans ce contexte déjà tendu, l’affaire Artemyev risque d’alourdir encore les relations entre Roscosmos, la NASA et SpaceX

SOURCEGizmodo

