Un cosmonaute russe écarté d’une mission SpaceX… à cause de soupçons d’espionnage ?

Un nouveau fait troublant vient secouer la coopération spatiale internationale. Le cosmonaute russe Oleg Artemyev a été retiré de la mission Crew-12 de SpaceX qui doit rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) au mois de février 2026. Roscosmos a confirmé son remplacement par Andreï Fedyayev, sans fournir d’explication détaillée. En coulisses, l’affaire prend toutefois une dimension bien plus sensible.

Des accusations graves liées à des données sensibles

Selon plusieurs sources concordantes, Artemyev serait soupçonné d’avoir enfreint des règles strictes de protection des informations sensibles lors de son entraînement aux États-Unis. Il lui est reproché d’avoir photographié des documents et équipements internes de SpaceX, puis d’avoir exporté ces données en dehors des sites sécurisés, des « dérapages » qui ressemblent à s’y méprendre à de l’espionnage technologique. Ces faits pourraient relever des réglementations ITAR, qui encadrent sévèrement la diffusion d’informations liées aux technologies stratégiques.

L’astronaute russe Oleg Artemyev

Une mise à l’écart qui intrigue les experts

Des analystes du vol habité estiment qu’une telle sanction, décidée à quelques semaines seulement du lancement, est exceptionnellement rare pour un astronaute aussi expérimenté. « Il est difficile d’imaginer qu’une violation d’une telle gravité soit accidentelle », a estimé un spécialiste du secteur, relançant ainsi l’hypothèse d’une tentative d’espionnage.

Roscosmos affaibli dans un contexte déjà critique

L’incident intervient à un moment particulièrement délicat pour l’agence spatiale russe. Un accident récent sur un pas de tir Soyouz a paralysé les capacités de lancement des équipages vers l’ISS pour une durée indéfinie. Cette situation contraint donc la Russie à dépendre quasi exclusivement des lanceurs américains pour maintenir sa présence en orbite. Dans ce contexte déjà tendu, l’affaire Artemyev risque d’alourdir encore les relations entre Roscosmos, la NASA et SpaceX