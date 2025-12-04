Un cosmonaute russe écarté d’une mission SpaceX… à cause de soupçons d’espionnage ?

Un nouveau fait troublant vient secouer la coopération spatiale internationale. Le cosmonaute russe Oleg Artemyev a été retiré de la mission Crew-12 de SpaceX qui doit rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) au mois de février 2026. Roscosmos a confirmé son remplacement par Andreï Fedyayev, sans fournir d’explication détaillée. En coulisses, l’affaire prend toutefois une dimension bien plus sensible.
Selon plusieurs sources concordantes, Artemyev serait soupçonné d’avoir enfreint des règles strictes de protection des informations sensibles lors de son entraînement aux États-Unis. Il lui est reproché d’avoir photographié des documents et équipements internes de SpaceX, puis d’avoir exporté ces données en dehors des sites sécurisés, des « dérapages » qui ressemblent à s’y méprendre à de l’espionnage technologique. Ces faits pourraient relever des réglementations ITAR, qui encadrent sévèrement la diffusion d’informations liées aux technologies stratégiques.
L’astronaute russe Oleg Artemyev
Des analystes du vol habité estiment qu’une telle sanction, décidée à quelques semaines seulement du lancement, est exceptionnellement rare pour un astronaute aussi expérimenté. « Il est difficile d’imaginer qu’une violation d’une telle gravité soit accidentelle », a estimé un spécialiste du secteur, relançant ainsi l’hypothèse d’une tentative d’espionnage.
L’incident intervient à un moment particulièrement délicat pour l’agence spatiale russe. Un accident récent sur un pas de tir Soyouz a paralysé les capacités de lancement des équipages vers l’ISS pour une durée indéfinie. Cette situation contraint donc la Russie à dépendre quasi exclusivement des lanceurs américains pour maintenir sa présence en orbite. Dans ce contexte déjà tendu, l’affaire Artemyev risque d’alourdir encore les relations entre Roscosmos, la NASA et SpaceX
SOURCEGizmodo
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Kohler, célèbre fabricant d’équipements pour la maison, a récemment lancé sur le marché un produit pour le...
Le rapport annuel d’Orange Cyberdefense révèle une aggravation inquiétante de la menace numérique mondiale pour...
Le milliardaire et entrepreneur technologique Jared Isaacman a de nouveau été auditionné au Sénat dans le cadre de sa possible...
La plateforme de jeux en ligne Roblox est désormais inaccessible en Russie. Les autorités locales ont ordonné son retrait, invoquant...
L’autorité française de protection des données (CNIL) a infligé une amende de 1,5 million d’euros à la...
4 Dec. 2025 • 14:45
4 Dec. 2025 • 13:20
4 Dec. 2025 • 11:50