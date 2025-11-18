TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Mastodon : Eugen Rochko quitte son poste de CEO au profit d’un modèle à but non lucratif
Internet

Mastodon : Eugen Rochko quitte son poste de CEO au profit d’un modèle à but non lucratif

18 Nov. 2025 • 12:00
0

Eugen Rochko, le fondateur de Mastodon, vient d’annoncer qu’il abandonnait son poste de CEO dans le cadre de la transformation de la plateforme en organisation à but non lucratif. Cette annonce est le plus grand remaniement de leadership de l’histoire du réseau social décentralisé, l’objectif étant d’assurer la pérennité de la société au-delà de sa figure fondatrice.

Une nouvelle direction partagée et des visages connus

Un nouveau conseil d’administration se met aussi en place : Biz Stone, cofondateur de Twitter, rejoint Karien Bezuidenhout, Esra’a Al Shafei, ainsi que Felix Hlatky (qui deviendra au passage directeur exécutif de Mastodon). Rochko conservera un rôle, mais en tant que « simple » conseiller. Ce dernier a aussi reçu un versement unique d’un million d’euros et a rappelé qu’il avait largement sacrifié son propre salaire pendant la croissance de la plateforme.

Mastodon

Des raisons très humaines derrière le changement

Après plus d’une décennie à porter seul Mastodon, Eugen Rochko semble être allé au bout de ses propres forces: « Mastodon est devenu sinon mon identité… Je ne peux pas m’éloigner sans sentir que quelque chose me manque », a confié le désormais ex-CEO.  « Je veux que cela réussisse. Et cela a entraîné beaucoup de stress, et évidemment, cela a finalement conduit à l’épuisement professionnel […] Je pense que prendre du recul, réaliser que ce n’est plus seulement à moi — maintenant d’autres personnes sont impliquées, d’autres personnes en sont responsables — va me permettre de rétablir un certain équilibre dans ma vie. »

Une stratégie durable et responsable

Avec cette réorganisation, Mastodon entend aussi diversifier ses financements et renforcer son indépendance. Grâce à son expérience en finance, le nouveau CEO Felix Hlatky entend consolider la plateforme via des revenus d’hébergement. Par ailleurs, Mastodon ne prévoit pas pour l’instant d’interopérabilité native avec d’autres réseaux comme Bluesky, préférant s’appuyer sur des outils tiers. Ce passage à une structure à but non lucratif marque en tout cas un nouveau départ pour Mastodon, qui affirme plus que jamais son ambition de rester un espace social libre, résilient et à l’abri des grands intérêts commerciaux.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Reddit Logo Internet

La France réfléchit à bloquer Reddit, Bluesky et Mastodon à cause du porno

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:23
0 Mobiles / Tablettes

Orange a dévoilé une nouveauté pour tous ceux qui se sont un jour retrouvés sans réseau : Message Satellite. Ce nouveau...

Roblox Logo

Roblox impose la vérification d’âge aux enfants dès 9 ans

18 Nov. 2025 • 15:35
0 Actu OS

Roblox, une plateforme de divertissement désormais incontournable, vient de déployer une nouvelle politique de vérification...

Panne Internet Fastly Erreur 503

Cloudflare en panne, plusieurs sites et services Internet sont hors service

18 Nov. 2025 • 14:10
0 Internet

Cloudflare fait l’objet d’une nouvelle panne, ce qui se traduit par l’impossibilité d’accéder à de nombreux...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3: de Feu et de Cendres : le trailer final montre de nouvelles images inédites

18 Nov. 2025 • 13:15
0 Geekeries

Avatar 3: de Feu et de Cendres, troisième volet de la saga initiée par James Cameron (Titanic, Aliens), se montre une fois encore via un...

Kumma toy AI

Un ours en peluche dopé à l’IA déraille : OpenAI retire la fonction ChatGPT et les ventes sont suspendues

18 Nov. 2025 • 10:43
0 Logiciels

L’essor des jouets intelligents vient de connaît son premier gros revers :  Un ours en peluche interactif conçu par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Orange annonce son offre de SMS par satellite

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:24

image de l'article Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025

Apple dévoile les podcasts les plus populaires de 2025

18 Nov. 2025 • 15:33

image de l'article iPhone 17 : Apple signe un mois d’octobre record sur le marché chinois

iPhone 17 : Apple signe un mois d’octobre record sur le marché chinois

18 Nov. 2025 • 13:15

image de l'article Ventes d’iPhone : Apple tire son épingle du jeu en Europe malgré un marché atone

Ventes d’iPhone : Apple tire son épingle du jeu en Europe malgré un marché atone

18 Nov. 2025 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site