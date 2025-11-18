Mastodon : Eugen Rochko quitte son poste de CEO au profit d’un modèle à but non lucratif

Eugen Rochko, le fondateur de Mastodon, vient d’annoncer qu’il abandonnait son poste de CEO dans le cadre de la transformation de la plateforme en organisation à but non lucratif. Cette annonce est le plus grand remaniement de leadership de l’histoire du réseau social décentralisé, l’objectif étant d’assurer la pérennité de la société au-delà de sa figure fondatrice.

Une nouvelle direction partagée et des visages connus

Un nouveau conseil d’administration se met aussi en place : Biz Stone, cofondateur de Twitter, rejoint Karien Bezuidenhout, Esra’a Al Shafei, ainsi que Felix Hlatky (qui deviendra au passage directeur exécutif de Mastodon). Rochko conservera un rôle, mais en tant que « simple » conseiller. Ce dernier a aussi reçu un versement unique d’un million d’euros et a rappelé qu’il avait largement sacrifié son propre salaire pendant la croissance de la plateforme.

Des raisons très humaines derrière le changement

Après plus d’une décennie à porter seul Mastodon, Eugen Rochko semble être allé au bout de ses propres forces: « Mastodon est devenu sinon mon identité… Je ne peux pas m’éloigner sans sentir que quelque chose me manque », a confié le désormais ex-CEO. « Je veux que cela réussisse. Et cela a entraîné beaucoup de stress, et évidemment, cela a finalement conduit à l’épuisement professionnel […] Je pense que prendre du recul, réaliser que ce n’est plus seulement à moi — maintenant d’autres personnes sont impliquées, d’autres personnes en sont responsables — va me permettre de rétablir un certain équilibre dans ma vie. »

Une stratégie durable et responsable

Avec cette réorganisation, Mastodon entend aussi diversifier ses financements et renforcer son indépendance. Grâce à son expérience en finance, le nouveau CEO Felix Hlatky entend consolider la plateforme via des revenus d’hébergement. Par ailleurs, Mastodon ne prévoit pas pour l’instant d’interopérabilité native avec d’autres réseaux comme Bluesky, préférant s’appuyer sur des outils tiers. Ce passage à une structure à but non lucratif marque en tout cas un nouveau départ pour Mastodon, qui affirme plus que jamais son ambition de rester un espace social libre, résilient et à l’abri des grands intérêts commerciaux.