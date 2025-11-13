TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Des chercheurs créent un moteur capable de puiser son énergie… dans l’espace profond
Science

Des chercheurs créent un moteur capable de puiser son énergie… dans l’espace profond

13 Nov. 2025 • 19:13
1

Des ingénieurs de l’Université de Californie à Davis ont dévoilé un moteur expérimental d’un genre totalement inédit, un dispositif capable de produire de l’énergie mécanique à partir de la différence de température entre la Terre et l’espace profond ! Fonctionnant de nuit, ce moteur convertit le contraste thermique entre la chaleur terrestre et le froid extrême du vide spatial pour générer de la puissance, et ce sans aucune source d’énergie externe.

Conçu à partir du principe du moteur Stirling, le prototype repose sur une idée simple mais ingénieuse, consistant à utiliser la Terre comme source chaude et l’espace intersidéral comme réservoir froid. « Il n’a pas besoin d’être en contact direct avec l’espace ; il interagit par rayonnement », explique le professeur Jeremy Munday, co-auteur de l’étude publiée dans Science Advances.

Une innovation écologique aux applications concrètes

Le moteur est constitué d’un petit panneau radiatif, légèrement plus grand qu’un ordinateur portable, relié à une plaque d’aluminium qui absorbe la chaleur du sol. La face opposée, peinte avec un revêtement spécial, capte le rayonnement infrarouge émis vers l’espace. Ce simple contraste permet de produire environ 400 milliwatts par mètre carré, suffisant donc pour alimenter un petit ventilateur ou un moteur électrique. Lors d’un test dans une serre, l’équipe a aussi  « customisé » son moteur avec une pale de ventilation. Résultat, le système a pu réguler la température intérieure sans électricité, démontrant ainsi son potentiel pour la ventilation passive des serres ou des bâtiments publics.

UC Davis a déjà déposé un brevet provisoire pour cette invention prometteuse. Bien qu’elle ne propulse pas encore de vaisseaux vers les étoiles, cette technologie ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs énergétiques durables, capables de transformer la fraîcheur du cosmos en une source d’énergie propre et continue.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

  • Grego97170(via l'app )
    13 Nov. 2025 • 19:35
    400mW pour 1m2 en sachant qu’il faut 5W pour commencer à recharger son iPhone il faudrait 12,5m2 pour avoir cette puissance. C’est déjà un bon début il suffit de peaufiner le sujet.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PSG OM Football Joueurs

Streaming sportif : Google est forcé par l’Arcep de bloquer plus de 300 sites pirates

13 Nov. 2025 • 19:46
0 Internet

Dans une offensive contre le streaming sportif illégal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et...

Valve Index

Valve met fin au Valve Index dans la foulée de l’annonce du Steam Frame

13 Nov. 2025 • 18:25
0 Matériel

Valve a officiellement confirmé qu’elle cessait la production du casque Valve Index, son célèbre casque de...

OnePlus 15 Arriere

Le OnePlus 15 est officialisé en France avec un prix en baisse

13 Nov. 2025 • 17:32
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a officiellement lancé le OnePlus 15 à l’international, après une récente présentation pour la Chine....

Firefox Logo

Firefox 145 ajoute des nouveautés, dont des protections contre le pistage

13 Nov. 2025 • 16:12
0 Logiciels

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 145 avec plusieurs nouveautés au programme. C’est...

Claude Logo

IA : Anthropic (Claude) va investir 50 milliards de dollars dans des data centers

13 Nov. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

Anthropic, le créateur du chatbot Claude, passe à la vitesse supérieure dans la course à l’intelligence artificielle. La...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les abonnés d’Apple TV vont pouvoir regarder gratuitement les matchs de foot (MLS)

Les abonnés d’Apple TV vont pouvoir regarder gratuitement les matchs de foot (MLS)

13 Nov. 2025 • 20:21

image de l'article Apple annonce un programme pour les mini-applications et mini-jeux

Apple annonce un programme pour les mini-applications et mini-jeux

13 Nov. 2025 • 18:46

image de l'article Tesla prépare le support d’Apple CarPlay pour ses voitures

Tesla prépare le support d’Apple CarPlay pour ses voitures

13 Nov. 2025 • 17:49

image de l'article Monarch Legacy of Monsters (Apple TV) : un trailer, une date… et King Kong pour la saison 2

Monarch Legacy of Monsters (Apple TV) : un trailer, une date… et King Kong pour la saison 2

13 Nov. 2025 • 17:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site