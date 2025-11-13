Des chercheurs créent un moteur capable de puiser son énergie… dans l’espace profond

Des ingénieurs de l’Université de Californie à Davis ont dévoilé un moteur expérimental d’un genre totalement inédit, un dispositif capable de produire de l’énergie mécanique à partir de la différence de température entre la Terre et l’espace profond ! Fonctionnant de nuit, ce moteur convertit le contraste thermique entre la chaleur terrestre et le froid extrême du vide spatial pour générer de la puissance, et ce sans aucune source d’énergie externe.

Conçu à partir du principe du moteur Stirling, le prototype repose sur une idée simple mais ingénieuse, consistant à utiliser la Terre comme source chaude et l’espace intersidéral comme réservoir froid. « Il n’a pas besoin d’être en contact direct avec l’espace ; il interagit par rayonnement », explique le professeur Jeremy Munday, co-auteur de l’étude publiée dans Science Advances.

Une innovation écologique aux applications concrètes

Le moteur est constitué d’un petit panneau radiatif, légèrement plus grand qu’un ordinateur portable, relié à une plaque d’aluminium qui absorbe la chaleur du sol. La face opposée, peinte avec un revêtement spécial, capte le rayonnement infrarouge émis vers l’espace. Ce simple contraste permet de produire environ 400 milliwatts par mètre carré, suffisant donc pour alimenter un petit ventilateur ou un moteur électrique. Lors d’un test dans une serre, l’équipe a aussi « customisé » son moteur avec une pale de ventilation. Résultat, le système a pu réguler la température intérieure sans électricité, démontrant ainsi son potentiel pour la ventilation passive des serres ou des bâtiments publics.

UC Davis a déjà déposé un brevet provisoire pour cette invention prometteuse. Bien qu’elle ne propulse pas encore de vaisseaux vers les étoiles, cette technologie ouvre la voie à une nouvelle génération de dispositifs énergétiques durables, capables de transformer la fraîcheur du cosmos en une source d’énergie propre et continue.