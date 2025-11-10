À mesure que les technologies d’intelligence artificielle générative progressent, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue. Une étude conjointe menée par les universités de Swansea et de Lincoln au Royaume-Uni, ainsi que par l’université Ariel en Israël, met en lumière un phénomène inquiétant : même les utilisateurs avertis peinent désormais à distinguer une photo réelle d’une image générée par IA, y compris lorsqu’il s’agit de visages de célébrités.

Des visages célèbres recréés avec un réalisme quasi parfait

Les chercheurs ont conduit quatre expériences au cours desquelles des participants devaient différencier des photos authentiques de personnalités connues d’images créées à l’aide de ChatGPT et DALL·E. Les résultats sont sans appel : la majorité des participants n’a pas su identifier les images synthétiques. Pire encore, le fait de connaître la célébrité représentée n’a que faiblement amélioré la précision des réponses. Selon le professeur Jeremy Tree, « même lorsqu’un visage est familier, la ressemblance obtenue par les IA est si réaliste que les repères visuels habituels disparaissent ».

En haut, les acteurs réels, en bas leur copie numérique

Un risque grandissant pour la désinformation visuelle

Ces conclusions battent en brèche une idée assez répandue (tout du moins sur les réseaux sociaux), selon laquelle les générations d’IA restent facilement discernables à l’œil nu, une affirmation qui ressemble de plus en plus souvent à une forme de vantardise face à une technologie qui, dans les faits, nous trompe déjà au quotidien. Le résultats de l’étude montrent aussi une évolution majeure : les deepfakes ne concernent plus seulement des visages inventés, mais désormais des personnalités bien réelles. Les chercheurs redoutent désormais des usages malveillants, notamment la création d’images de célébrités soutenant de fausses causes politiques ou publicitaires, et appellent donc à développer de nouvelles technologies capables de détecter automatiquement ces contenus générés artificiellement. Il va falloir réagir vite : dans un futur sans doute très proche, l’être humain pourrait ne plus faire confiance aux images, ne sachant plus distinguer le faux du vrai, ou plutôt la génération du réel…