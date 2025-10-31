TENDANCES
e-Sport : le CIO rompt son partenariat avec l’Arabie Saoudite

31 Oct. 2025 • 16:35
C’est une véritable gifle : le Comité international olympique (CIO) a décidé de mettre fin à son partenariat avec l’Arabie saoudite pour l’organisation des premiers Jeux de l’e-sport qui étaient initialement prévus en 2027. Cette rupture, conclue d’un commun accord, met un terme à un accord de douze ans signé en 2024 entre le CIO et le comité olympique saoudien. Si les raisons officielles de cette séparation n’ont pas été détaillées, elle marque un revers significatif pour le royaume du Golfe, qui ambitionnait de devenir un acteur central de l’e-Sport

Un projet repensé, un calendrier incertain

Le CIO, désormais en quête d’un « nouveau modèle de partenariat », entend repenser entièrement le format de ces Jeux numériques. L’institution, dirigée par Kirsty Coventry, souhaite intégrer l’e-sport dans l’écosystème olympique tout en respectant ses valeurs, notamment en matière de non-violence. Les défis restent nombreux : coopération avec les éditeurs de jeux, structuration des équipes nationales, contrôle de l’intégrité des compétitions et définition d’un cadre antidopage adapté aux athlètes virtuels.

Entre ambitions et rivalités géopolitiques

Cette rupture fragilise également les ambitions olympiques de l’Arabie saoudite, qui vise toujours l’organisation des Jeux d’été 2036 après avoir obtenu la Coupe du monde de football 2034. Engagé dans une stratégie de diversification économique et d’image internationale, le pays du golfe mise désormais sur sa propre « Coupe du monde d’e-sports » et la future « Coupe des Nations » prévue pour 2026.

