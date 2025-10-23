Amazon dévoile des lunettes connectées avec IA pour ses livreurs

Amazon a annoncé des lunettes connectées avec de l’intelligence artificielle qui ont pour vocation d’aider les livreurs avec différentes fonctionnalités. Le produit doit leur offrir une expérience mains libres pour gagner en efficacité et en sécurité, en réduisant la nécessité de jongler entre leur téléphone, le colis et leur environnement.

Des lunettes connectées pour optimiser chaque livraison

Amazon espère ainsi gagner de précieuses secondes sur chaque livraison. Les lunettes connectées permettent aux livreurs de scanner les colis, de suivre des instructions de navigation à pied et de prendre une photo comme preuve de livraison, le tout sans avoir à utiliser leur téléphone.

Pour y parvenir, les lunettes combinent des capacités de détection par IA, de la vision par ordinateur et des caméras. Elles projettent directement dans le champ de vision du livreur un affichage qui indique les tâches à accomplir et signale les dangers potentiels sur le parcours.

Concrètement, le système est conçu pour s’intégrer de manière transparente dans la routine du livreur. Une fois que ce dernier se gare à une adresse de livraison, les lunettes s’activent automatiquement. Elles l’aident d’abord à localiser le bon colis à l’intérieur du véhicule, puis le guident pas à pas jusqu’au point de livraison final, ce qui s’avère particulièrement utile dans les grands complexes d’appartements ou les immeubles de bureaux.

Les lunettes connectées d’Amazon sont associées à un boîtier de contrôle, porté dans le gilet du livreur, qui intègre les commandes, une batterie amovible et un bouton d’urgence dédié. Amazon a également pensé au confort en rendant les montures compatibles avec les verres correcteurs et les verres photochromiques qui s’adaptent à la lumière.

En phase de test avant un déploiement plus large

Cette technologie est actuellement testée par des livreurs en Amérique du Nord. Amazon prévoit d’analyser les retours pour affiner le système avant d’envisager un déploiement à plus grande échelle.

À l’avenir, l’entreprise souhaite doter ces lunettes de capacités encore plus avancées. Elles pourraient par exemple fournir une détection d’anomalies en temps réel pour alerter un livreur s’il dépose accidentellement un colis à la mauvaise adresse. Elles seraient également capables de détecter la présence d’animaux domestiques dans un jardin ou de s’ajuster automatiquement à des conditions de faible luminosité.