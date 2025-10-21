TENDANCES
Apps Mobiles et Tablettes

Yelp passe à la vitesse supérieure avec une nouvelle vague d’outils dopés à l’IA

21 Oct. 2025 • 16:30
Yelp accélère sa transformation numérique avec une série de fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle. La plateforme américaine vient ainsi de déployer un assistant conversationnel capable de répondre à des questions sur les restaurants, bars, commerces et attractions locales. Désormais, ce dernier peut même analyser un menu physique grâce à la reconnaissance d’image pour afficher des informations détaillées sur les plats, photos et avis à l’appui.

Yelp new popular

La recherche gagne aussi en fluidité : les utilisateurs peuvent formuler leurs requêtes en langage naturel ou via la commande vocale. Yelp met également en avant les services les plus populaires sur plus de 100 catégories de commerces, qu’il s’agisse d’un salon de coiffure, d’un garage ou d’une boutique de vêtements.

Une IA au service des professionnels et des clients

Yelp introduit également des agents vocaux alimentés par l’IA, agents capables de gérer les réservations, répondre aux questions ou encore traiter les demandes spécifiques. « Notre hôte virtuel peut désormais prendre vos réservations et s’adapter à vos besoins en temps réel », affirme le communiqué. Autre nouveauté : l’intégration de vidéos générées automatiquement à partir de photos et d’avis d’utilisateurs, ainsi qu’une extension de la durée des clips, qui passent de 10 à 30 secondes. Bref, cette mise à jour propose une énorme masse d’améliorations de toutes sortes, de quoi faire passer le service à un tout autre niveau. En rendant la recherche locale plus immersive, plus interactive et résolument visuelle, Yelp vient sans doute aussi de franchir une étape décisive face à une concurrence acharnée

Cette grosse mise à jour permettra t-elle à Yelp de réellement rivaliser avec Google ou ChatGPT ? Ne reste plus qu’à attendre les retours des utilisateurs pour les premiers éléments de réponse…

