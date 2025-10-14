Sagittarius A* : première preuve d’un vent chaud de plasma autour du trou noir de la Voie Lactée

Après des décennies de recherches infructueuses, une équipe d’astrophysiciens a enfin observé (via l’observatoire chilien ALMA) des signes convaincants de vent chaud émanant du trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, Sagittarius A\*. Les astronomes, en combinant plusieurs années d’observations profondes réalisées avec l’interféromètre ALMA, ont identifié une zone conique dépourvue de gaz froid, indiquant que le trou noir propulse activement du plasma dans son environnement immédiat.

Le cône représente la zone où le plasma chaud émis par Sagittarius A* a « chassé » le gaz froid

Cartographie d’un cône sculpté dans le gaz moléculaire

Les scientifiques sont parvenus à détecter une cavité en forme de cône, de plus d’un parsec de longueur avec un angle d’ouverture d’environ 45°, où le gaz froid semble avoir été littéralement balayé. Lorsque l’on superpose les cartes d’observation de l’ALMA avec les données en rayons X du satellite Chandra, les contours coïncident parfaitement : le même espace clair dans le gaz froid correspond en fait à une émission intense de plasma chaud. Cet alignement renforce l’hypothèse que le trou noir envoie un flux énergétique capable de chasser le gaz moléculaire ambiant (d’où le terme de « vent »).

Implications pour l’évolution de la galaxie et la dynamique du trou noir

Dans les galaxies voisines, les vents de trous noirs jouent un rôle fondamental : ces derniers régulent la formation d’étoiles, dispersent le gaz et influencent la croissance galactique. Toutefois, jusqu’à récemment, Sgr A\* semblait silencieux et sans signe clair d’éjection. Cette nouvelle étude suggère que le trou noir du centre de la Voie Lactée, souvent qualifié de “géant tranquille”, dispose bien d’un mécanisme de « retour » sur son environnement — un équilibre entre absorption et rejet de matière.

Cette découverte est une avancée majeure dans notre compréhension du noyau galactique. Reste à confirmer l’existence de ces vents en mesurant la vitesse des particules expulsées, ainsi qu’à caractériser les mécanismes exacts à l’œuvre autour de l’horizon du trou noir.