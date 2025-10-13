TENDANCES
Geekeries et Insolite

Alien : Sigourney Weaver (Ripley) évoque son possible retour dans la franchise

13 Oct. 2025 • 18:18
0

Difficile de dire s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle, surtout après le crash critique d’Alien Earth. Toujours est-il qu’Ellen Ripley pourrait bien reprendre du service. Lors du New York Comic Con, Sigourney Weaver a en effet confirmé avoir lu “les 50 premières pages d’un nouveau scénario” qui ramènerait son personnage d’Ellen Ripley au cœur de l’univers Alien. Ce script, écrit par le réalisateur et producteur historique Walter Hill, aurait, toujours selon l’actrice, “une force et une authenticité rares”.

Alien Ripley

Les studios en discussion avec l’actrice

Weaver confie avoir également rencontré des dirigeants de studio — “Fox, ou Disney, ou peu importe qui détient la franchise aujourd’hui” — pour discuter du projet. L’actrice reste toutefois prudente : “Je ne sais pas si cela se fera, mais le scénario semble profondément juste. Il parle d’une société qui enfermerait quelqu’un ayant tenté d’aider l’humanité, parce qu’elle représente un problème pour eux.”

Ce retour, s’il devait se concrétiser, soulèverait une question majeure : comment faire revenir Ripley, officiellement morte depuis Alien 3 avant d’être clonée dans Alien: Resurrection ? Les fans évoquent déjà la possibilité d’un univers parallèle ou d’un récit métaphorique, tandis que d’autres se lamentent sur les risques de voir la la franchise s’enfoncer toujours plus dans la grand n’importe quoi. Alors qu’*Alien: Romulus* et la série *Alien: Earth* prolongent déjà la mythologie (hélas pourrait-on ajouter), la perspective de revoir Sigourney Weaver dans le rôle de Ripley redonne un certain souffle nostalgique à la saga, ce qui est déjà ça de pris dans le contexte.

