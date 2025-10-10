TENDANCES
Hors-Sujet

Sécurité : entrée en bourse record pour le géant Verisure
Hors-Sujet

Sécurité : entrée en bourse record pour le géant Verisure

10 Oct. 2025
0

Le groupe Verisure, champion des objets de sécurité connectés pour le domicile, a frappé fort en réalisant l’une des plus importantes introductions en bourse d’Europe cette année. L’offre initiale a levé 3,2 milliards d’euros, valorisant l’entreprise à environ 13,7 milliards d’euros. Dès le premier jour, le cours a bondi de 13 % pour s’établir à 15 €, au lieu des 13,25 € proposés lors du démarrage de l’IPO, traduisant l’ampleur de la demande. Il s’agit là de l’IPO la plus spectaculaire à Stockholm depuis plus de deux décennies.

Verisure Produits

Stratégie et ambitions financières derrière l’IPO

Verisure, anciennement Securitas Direct, est désormais détenu majoritairement par le fonds Hellman & Friedman. Le produit de l’introduction en bourse servira à réduire l’endettement du groupe et à financer l’acquisition d’ADT Mexique, dans le cadre de son expansion internationale. On note en outre que l’introduction en bourse a attiré aussi bien des investisseurs institutionnels que des particuliers en Suède et à l’étranger.

Cette performance marque un tournant pour le marché des introductions en bourse en Europe, longtemps confronté à une période de frilosité. Le succès de Verisure pourrait relancer l’appétit des investisseurs pour d’autres grandes entreprises en quête de financement public. Le prix d’ouverture à 15 € et la valorisation obtenue illustrent la confiance des marchés envers les modèles technologiques liés à la sécurité et à la surveillance connectée, dans un secteur boosté il est vrai par l’augmentation constante du nombre de cambriolages.

