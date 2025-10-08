TENDANCES
Des smartphones sont maintenant vendus sans câble USB-C dans la boîte

8 Oct. 2025 • 16:05
1

Apple et les constructeurs Android ont déjà retiré le chargeur de la boîte des smartphones, et voilà maintenant que le câble USB-C n’est également plus inclus. Cela commence avec le Sony Xperia 10 VII.

iPhone 15 Port USB-C et Cable

Vers la fin du câble USB-C inclus dans la boîte

La démocratisation de l’USB-C fournit aux fabricants leur principal argument. Après plusieurs années d’adoption généralisée de cette norme, les utilisateurs possèdent déjà plusieurs câbles fonctionnels. Supprimer ces accessoires des emballages réduirait théoriquement les déchets électroniques dans les décharges sans affecter significativement l’expérience utilisateur. Cette logique reproduit celle déployée en 2020 par Apple lors du lancement de l’iPhone 12, premier smartphone majeur commercialisé sans chargeur. La firme de Cupertino justifiait alors cette décision par l’omniprésence des adaptateurs secteur et la nécessité de préserver les ressources naturelles.

Depuis cette rupture, les autres constructeurs ont emboîté le pas jusqu’à rendre exceptionnels les smartphones livrés avec leur chargeur. Apple a d’ailleurs récemment appliqué cette stratégie à ses écouteurs AirPods 4 et AirPods Pro 3, commercialisés sans câble. Sony devient néanmoins le premier constructeur à étendre cette pratique aux smartphones eux-mêmes, comme le montre la photo d’un utilisateur sur Reddit.

Des économies d’échelle considérables pour les fabricants

Derrière l’argumentaire environnemental se cache une motivation financière évidente. Expédier des appareils dépourvus de câbles permet aux fabricants d’économiser quelques centimes par unité. À l’échelle industrielle, ces marges s’accumulent rapidement pour générer des millions d’euros d’économies. Les bénéfices secondaires du transport d’accessoires en moins renforcent également l’équation écologique, mais restent marginaux face aux gains comptables.

Les entreprises comme Apple et Sony tirent un avantage supplémentaire : cette politique pousse les consommateurs vers l’achat de câbles de marque, vendus séparément. L’impact économique demeure moins spectaculaire que lors de la suppression des chargeurs, mais s’inscrit dans une stratégie d’optimisation progressive des coûts de production.

Les utilisateurs soulignent un risque tangible : l’absence de câbles certifiés dans les boîtes incitera les acheteurs à se tourner vers des alternatives bon marché. Ces produits d’entrée de gamme peuvent parfois offrir des performances dégradées et une durabilité limitée, voire présenter des dangers pour les appareils. La recommandation est donc de toujours vérifier les certifications et avis avant d’acheter un câble de remplacement.

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

