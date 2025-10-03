TENDANCES
La ceinture d'astéroïdes se vide lentement : une disparition cosmique en cours
Science

La ceinture d’astéroïdes se vide lentement : une disparition cosmique en cours

3 Oct. 2025 • 9:45


Entre Mars et Jupiter s’étend la célèbre ceinture d’astéroïdes, un anneau peuplé de millions de blocs rocheux qui constituent les restes de la formation du système solaire. Ces fragments n’ont jamais fusionné en une planète, car l’énorme gravité de Jupiter a empêché leur accrétion. Mais cette région n’est pas immuable : depuis 4,6 milliards d’années, les interactions gravitationnelles et les collisions internes la transforment, au point qu’elle perd progressivement de sa masse.

Une disparition imperceptible mais continue

D’après une étude dirigée par le planétologue Julio Fernández, la ceinture d’astéroïdes s’amincit d’environ 0,0088 % tous les millions d’années. Si ce chiffre semble dérisoire, il prend une tout autre dimension à l’échelle des ères cosmiques. Les chercheurs estiment qu’il y a 3,5 milliards d’années, cette zone contenait environ 50 % de masse supplémentaire. Ce constat rejoint les indices géologiques visibles sur la Terre et la Lune, marquées par un intense bombardement de météorites à l’époque.

Ceinture Asteroides

Un risque permanent pour la Terre

Que deviennent ces fragments perdus ? Environ 20 % sont éjectés vers l’espace intérieur, croisant parfois l’orbite terrestre avant de se consumer dans notre atmosphère en météores. Le reste, soit près de 80 %, est réduit en poussières qui alimentent le nuage zodiacal, une nappe diffuse de débris en orbite autour du Soleil. Bien que la masse actuelle de la ceinture n’équivaut qu’à 3 % de celle de la Lune, sa lente érosion continuera jusqu’à ce que la mort du Soleil, dans environ 5 milliards d’années, mette fin à son existence.

La ceinture d’astéroïdes s’éteint donc à petit feu, mais cette dernière reste un enjeu scientifique majeur. Son étude éclaire l’histoire des impacts ayant façonné la Terre et rappelle que ces « pierres vagabondes » demeurent un danger potentiel pour notre planète. À l’heure où les missions spatiales s’y intéressent aussi pour l’extraction de ressources, ce champ de débris continue donc de fasciner les scientifiques autant qu’il inquiète.

