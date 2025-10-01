TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Google dévoile une nouvelle génération de caméras Nest avec l’intelligence artificielle Gemini
Matériel et Accessoires

Google dévoile une nouvelle génération de caméras Nest avec l’intelligence artificielle Gemini

1 Oct. 2025 • 17:25
0

Outre son enceinte connectée Google Home, Google a profité de sa conférence produits pour présenter sa nouvelle gamme de dispositifs de sécurité domestique Nest, une gamme qui intègre pour la première fois son assistant intelligent Gemini AI. Trois produits phares rejoignent le catalogue : la Nest Cam Outdoor (149,99 $), la Nest Cam Indoor (99,99 $) et la Nest Doorbell (179,99 $). Tous embarquent une capteur de résolution 2K HDR, ce dernier offrant des images plus nettes et détaillées,ainsi qu’un champ de vision élargi. La Nest Doorbell bénéficie désormais d’un angle de 166° et d’un format carré permettant de mieux visualiser les visiteurs et les colis laissés au sol. Les capteurs améliorés promettent une meilleure sensibilité en basse lumière, avec un gain de 120 % par rapport aux modèles précédents, tout en conservant une vision infrarouge pour une surveillance nocturne la plus fiable possible.

Google Nest IA
Gemini AI transforme les notifications et l’expérience utilisateur

Au-delà du matériel, c’est surtout l’intégration de Gemini qui marque une rupture. L’IA ne se contente plus de signaler une détection de mouvement, elle interprète la scène. Un simple « mouvement détecté » devient ainsi « un livreur FedEx dépose un colis sur le perron ». Cette « compréhension sémantique des scènes » ouvre la voie à des alertes nettement plus précises et personnalisées. Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Home Brief » propose également un résumé de l’activité des dernières 24 heures, avec la possibilité de filtrer certains éléments à l’image selon ses priorités, comme les enfants ou les animaux.

Nest Doorbell Snow

Nest Camera Doorbell Markets

En misant sur l’IA multimodale et une intégration fluide dans l’écosystème Google Home, le géant de Mountain View espère redéfinir la sécurité domestique connectée. Plus que de simples caméras, ces nouveaux appareils se présentent comme de véritables assistants visuels, capables de contextualiser et de simplifier le quotidien des utilisateurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Gemini Logo Logiciels

IA : Google pourrait fusionner les modèles Gemini et Veo (génération de vidéos)

Google Home 1 Matériel

Enceinte connectée : Google dévoile son nouveau Google Home avec Gemini AI

Google Gemini 2.0 Hors-Sujet

Gemini 2.0 : Google annonce la nouvelle version avancée de son IA

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mozilla VPN

Streaming illégal et IPTV : l’Arcom ordonne aux VPN de bloquer près de 300 sites

1 Oct. 2025 • 18:58
0 Internet

À la demande de Canal+ et beIN Sports, l’Arcom intensifie la lutte contre le piratage de contenus sportifs via les IPTV et sites de...

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass : le prix augmente à 26,99 €/mois, une hausse de 50 %

1 Oct. 2025 • 17:48
1 Jeux vidéo

Microsoft restructure en profondeur son service de jeux Xbox Game Pass, en proposant de nouveaux noms pour ses abonnements et en augmentant...

Ubisoft Logo

Ubisoft lance sa filiale Vantage Studios regroupant plusieurs gros jeux

1 Oct. 2025 • 16:52
0 Jeux vidéo

Ubisoft officialise la création de Vantage Studios, une nouvelle filiale formée avec le géant chinois Tencent, qui en détient...

Google Home 1

Enceinte connectée : Google dévoile son nouveau Google Home avec Gemini AI

1 Oct. 2025 • 16:12
0 Matériel

Google prépare une nouvelle étape dans l’univers de la maison connectée avec l’annonce de ses prochaines enceintes...

Amazon AWS Basket IA Television

Amazon (AWS) et la NBA s’associent pour des fonctions d’IA pendant les matchs de basket

1 Oct. 2025 • 15:06
1 Hors-Sujet

La National Basketball Association (NBA) et Amazon Web Services (AWS) ont officialisé un partenariat pluriannuel afin, notamment, de proposer des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Démontage AirPods Pro 3 : ils sont impossibles à réparer

Démontage AirPods Pro 3 : ils sont impossibles à réparer

1 Oct. 2025 • 18:10

image de l'article Mr. Scorsese (Apple TV+): premier trailer pour la série documentaire consacrée au réalisateur de Taxi Driver

Mr. Scorsese (Apple TV+): premier trailer pour la série documentaire consacrée au réalisateur de Taxi Driver

1 Oct. 2025 • 16:50

image de l'article Backdoor iCloud : le Royaume-Uni cherche encore à accéder aux données d’utilisateurs

Backdoor iCloud : le Royaume-Uni cherche encore à accéder aux données d’utilisateurs

1 Oct. 2025 • 15:26

image de l'article Apple demande le rejet de la plainte d’Elon Musk (xAI) pour ChatGPT

Apple demande le rejet de la plainte d’Elon Musk (xAI) pour ChatGPT

1 Oct. 2025 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site