Google dévoile une nouvelle génération de caméras Nest avec l’intelligence artificielle Gemini

Outre son enceinte connectée Google Home, Google a profité de sa conférence produits pour présenter sa nouvelle gamme de dispositifs de sécurité domestique Nest, une gamme qui intègre pour la première fois son assistant intelligent Gemini AI. Trois produits phares rejoignent le catalogue : la Nest Cam Outdoor (149,99 $), la Nest Cam Indoor (99,99 $) et la Nest Doorbell (179,99 $). Tous embarquent une capteur de résolution 2K HDR, ce dernier offrant des images plus nettes et détaillées,ainsi qu’un champ de vision élargi. La Nest Doorbell bénéficie désormais d’un angle de 166° et d’un format carré permettant de mieux visualiser les visiteurs et les colis laissés au sol. Les capteurs améliorés promettent une meilleure sensibilité en basse lumière, avec un gain de 120 % par rapport aux modèles précédents, tout en conservant une vision infrarouge pour une surveillance nocturne la plus fiable possible.



Gemini AI transforme les notifications et l’expérience utilisateur

Au-delà du matériel, c’est surtout l’intégration de Gemini qui marque une rupture. L’IA ne se contente plus de signaler une détection de mouvement, elle interprète la scène. Un simple « mouvement détecté » devient ainsi « un livreur FedEx dépose un colis sur le perron ». Cette « compréhension sémantique des scènes » ouvre la voie à des alertes nettement plus précises et personnalisées. Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Home Brief » propose également un résumé de l’activité des dernières 24 heures, avec la possibilité de filtrer certains éléments à l’image selon ses priorités, comme les enfants ou les animaux.

En misant sur l’IA multimodale et une intégration fluide dans l’écosystème Google Home, le géant de Mountain View espère redéfinir la sécurité domestique connectée. Plus que de simples caméras, ces nouveaux appareils se présentent comme de véritables assistants visuels, capables de contextualiser et de simplifier le quotidien des utilisateurs.